سر خلطة محشي الكرنب اروع أكلة تدفي في البرد بخلطة سرية رهيبة وطريقة التسوية الصح

سر خلطة محشي الكرنب منذ قديم الزمان هو جميع الأشخاص يقوم بتناول المحشي الكرنب لأنه من أطعم المأكولات الشعبية التي تتواجد دائما في السفر المصرية، و تتواجد أيضا في جميع أنحاء العالم خلال هذه الأيام تم انتشارها بشكل فوري ودائم وذلك لأنها تقوم بتناولها بخلطة رهيبة وسريعة تتواجد بصفة مستمرة على السفر المصرية في شهر رمضان الكريم أثناء وجبة الإفطار، كما أن المكونات المحشي المتميز، تتواجد داخل منزلنا سهلة وبسيطة، فيها وجبة المحشي الكرنب لا تكلفنا الكثير مثل باقي الماكولات الأخرى لذا عزيزتي يمكنك أن تتبعي معي طريقة محشي كرنب بجميع التفاصيل، بكافة المكونات والمقادير. سر خلطة محشي الكرنب كرنب متوسطة، أو صغيرة الحجم.

كيلو الا ربع من الأرز.

كمية بسيطة من الكزبرة، والشبت والبقدونس.

كمية من عصير الطماطم.

مقدار بسيط من البصل في قليل من الثوم المفروم كمية بسيطة من الزيت . طريقة التحضير اولاً يجب أن نقوم بسلق الكرنب جيدا .

ثم نقوم بتقطيعه ايضا كما يمكنك ايضا عزيزتي أن تقوم بإضافة كمية من البصل المبشور على النار مع قدر بسيط من الزيت.

ونبدا بتقليب هذه المكونات جيدا.

ثم يمكننا أيضا نقوم باضافة الثوم.

وبعد ذلك نقوم باضافة الطماطم المفرومه والشرائح.

ونتركها ثم نبدا باضافة البقدونس والشبت والكزبرة، وجميع البهارات الاخرى الخاصة بالمحشي.

ونتركها لكي تتماسك وتتجانس هذه المكونات جيدا.

يمكنك عزيزتي أن تقومي باضافة الارز التي قمنا بغسله جيدا.

ونتركه لمدة عشر دقائق هذه المكونات جيدا.

نبدا أيضا في تحضير أوراق الكرنب و نقوم بحشيها باستخدام هذا الأرز.

ونقوم بلف الورق جيدا

نضع اوراق الكرنب في الحلة.

ثم نبدا باضافة الشرب ونقوم بوضعه على النار لكي تستوي ويتم تقديم المحشي الكرنب وهو ساخن ولذيذ. أم علي حلى سريع ولذيذ في برد الشتا تدفي الجسم وتغذية حضريها لولادك كفطور أو عشا خفيف الوسوم

سر خلطة محشي الكرنب منذ قديم الزمان هو جميع الأشخاص يقوم بتناول المحشي الكرنب لأنه من أطعم المأكولات الشعبية التي تتواجد دائما في السفر المصرية، و تتواجد أيضا في جميع أنحاء العالم خلال هذه الأيام تم انتشارها بشكل فوري ودائم وذلك لأنها تقوم بتناولها بخلطة رهيبة وسريعة تتواجد بصفة مستمرة على السفر المصرية في شهر رمضان الكريم أثناء وجبة الإفطار، كما أن المكونات المحشي المتميز، تتواجد داخل منزلنا سهلة وبسيطة، فيها وجبة المحشي الكرنب لا تكلفنا الكثير مثل باقي الماكولات الأخرى لذا عزيزتي يمكنك أن تتبعي معي طريقة محشي كرنب بجميع التفاصيل، بكافة المكونات والمقادير. سر خلطة محشي الكرنب كرنب متوسطة، أو صغيرة الحجم.

كيلو الا ربع من الأرز.

كمية بسيطة من الكزبرة، والشبت والبقدونس.

كمية من عصير الطماطم.

مقدار بسيط من البصل في قليل من الثوم المفروم كمية بسيطة من الزيت . طريقة التحضير اولاً يجب أن نقوم بسلق الكرنب جيدا .

ثم نقوم بتقطيعه ايضا كما يمكنك ايضا عزيزتي أن تقوم بإضافة كمية من البصل المبشور على النار مع قدر بسيط من الزيت.

ونبدا بتقليب هذه المكونات جيدا.

ثم يمكننا أيضا نقوم باضافة الثوم.

وبعد ذلك نقوم باضافة الطماطم المفرومه والشرائح.

ونتركها ثم نبدا باضافة البقدونس والشبت والكزبرة، وجميع البهارات الاخرى الخاصة بالمحشي.

ونتركها لكي تتماسك وتتجانس هذه المكونات جيدا.

يمكنك عزيزتي أن تقومي باضافة الارز التي قمنا بغسله جيدا.

ونتركه لمدة عشر دقائق هذه المكونات جيدا.

نبدا أيضا في تحضير أوراق الكرنب و نقوم بحشيها باستخدام هذا الأرز.

ونقوم بلف الورق جيدا

نضع اوراق الكرنب في الحلة.

ثم نبدا باضافة الشرب ونقوم بوضعه على النار لكي تستوي ويتم تقديم المحشي الكرنب وهو ساخن ولذيذ. أم علي حلى سريع ولذيذ في برد الشتا تدفي الجسم وتغذية حضريها لولادك كفطور أو عشا خفيف

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