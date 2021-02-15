طريقة عمل شوكولاتة دايت، هناك الكثير منا عند إتباع حمية غذائية بغرض نقصان الوزن أو يعاني من مرض السكر يتطلع إلي تناول الشوكولاتة اللذيذة ولكن تناولها من الممكن أن يؤثر سلبا علي صحتنا ولكن مما لا شك فيه، إن الشوكولاتة تعمل علي تحسين المزاج وتقلل من التوتر، فالشوكولاتة قادرة علي تحفيز السيروتونين الهرمون المسئول عن الإحساس بالسعادة وقادرة علي تحفيز نشاط الدم ووصوله إلي المخ، تمتلك الشوكولاتة قدرة هائلة علي تحسين صحة القلب ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب الأضرار بسبب احتوائها علي سعرات حرارية عالية يمكن أن تصيب المتناول لها بزيادة في الوزن والكوليسترول الذي بدور يمكنه أن يؤثر سلبا علي صحة القلب، كما يعزز من فرصة الإصابة بمرض السكر عند الإفراط في تناولها، بسبب تكونها من الكربوهيدرات التي بدورها الزائد تتحول إلي سكر في الجسم ولتجنب هذه المخاطر وأيضا إشباع الرغبة في تناولها سنقدم لكم في هذه المقالة طريقة عمل شوكولاتة دايت لذيذة للشيف سالي فؤاد بسهولة في البيت بدون أضرار وبطريقة سريعة. طريقة عمل شوكولاتة دايت طريقة عمل شوكولاتة دايت المكونات: طبقة كيك الشوكولاتة اللذيذة الأولي: نصف كوب من اللبن خالي الدسم

نصف كوب من الزبدة السائلة

2 كوب ونصف شوفان مطحون

رشة ملح

كاكاو خام

ثلثين كوب من سكر الفركتوز

بيضتين

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا طبقة الصوص اللذيذة: 5 ملاعق من النشا

لتر من الحليب خالي الدسم

5 ملاعق كاكاو خام

8 ملاعق من سكر الفركتوز

قرفة

للتزين: لوز ني أو كاكاو خام ناعم طريقة التحضير: قومي بخلط المكونات التالية مكونات طبقة الكيك بخطوات تحضير الكيكة الاسفنجية العادية (الزبدة واللبن والسكر الفركتوز والفانيليا والقرفة والملح والكاكاو الخام وبيكنج باودر وبيكنج صودا ) في وعاء أخلطيهم جيدا، ثم أضيفي خليط الكيك في بولة أو طاجن بدهنة من الزيت ليسهل عملية إخراجه بعد التسوية.

(الزبدة واللبن والسكر الفركتوز والفانيليا والقرفة والملح والكاكاو الخام وبيكنج باودر وبيكنج صودا ) في وعاء أخلطيهم جيدا، ثم أضيفي خليط الكيك في بولة أو طاجن بدهنة من الزيت ليسهل عملية إخراجه بعد التسوية. قومي بإدخال الطاجن إلي فرن علي درجة حرارة 180 مئوية مدة ربع ساعة تقريبا .

ثم أخلطي مكونات الطبقة الثانية للحصول علي صوص لذيذ .

بعد إخراج الكيك من الفرن أضيفي طبقة الصوص الثقيلة عليه. طريقة التحضير: ويمكنك وضع رشة من الكاكاو الخام الناعم أو اللوز أو المكسرات للتزيين. ضوابط رفع عقد الإيجار في حساب مواطن لإثبات الاستقلالية للفرد الوسوم

طريقة عمل شوكولاتة دايت، هناك الكثير منا عند إتباع حمية غذائية بغرض نقصان الوزن أو يعاني من مرض السكر يتطلع إلي تناول الشوكولاتة اللذيذة ولكن تناولها من الممكن أن يؤثر سلبا علي صحتنا ولكن مما لا شك فيه، إن الشوكولاتة تعمل علي تحسين المزاج وتقلل من التوتر، فالشوكولاتة قادرة علي تحفيز السيروتونين الهرمون المسئول عن الإحساس بالسعادة وقادرة علي تحفيز نشاط الدم ووصوله إلي المخ، تمتلك الشوكولاتة قدرة هائلة علي تحسين صحة القلب ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب الأضرار بسبب احتوائها علي سعرات حرارية عالية يمكن أن تصيب المتناول لها بزيادة في الوزن والكوليسترول الذي بدور يمكنه أن يؤثر سلبا علي صحة القلب، كما يعزز من فرصة الإصابة بمرض السكر عند الإفراط في تناولها، بسبب تكونها من الكربوهيدرات التي بدورها الزائد تتحول إلي سكر في الجسم ولتجنب هذه المخاطر وأيضا إشباع الرغبة في تناولها سنقدم لكم في هذه المقالة طريقة عمل شوكولاتة دايت لذيذة للشيف سالي فؤاد بسهولة في البيت بدون أضرار وبطريقة سريعة. طريقة عمل شوكولاتة دايت طريقة عمل شوكولاتة دايت المكونات: طبقة كيك الشوكولاتة اللذيذة الأولي: نصف كوب من اللبن خالي الدسم

نصف كوب من الزبدة السائلة

2 كوب ونصف شوفان مطحون

رشة ملح

كاكاو خام

ثلثين كوب من سكر الفركتوز

بيضتين

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا طبقة الصوص اللذيذة: 5 ملاعق من النشا

لتر من الحليب خالي الدسم

5 ملاعق كاكاو خام

8 ملاعق من سكر الفركتوز

قرفة

للتزين: لوز ني أو كاكاو خام ناعم طريقة التحضير: قومي بخلط المكونات التالية مكونات طبقة الكيك بخطوات تحضير الكيكة الاسفنجية العادية (الزبدة واللبن والسكر الفركتوز والفانيليا والقرفة والملح والكاكاو الخام وبيكنج باودر وبيكنج صودا ) في وعاء أخلطيهم جيدا، ثم أضيفي خليط الكيك في بولة أو طاجن بدهنة من الزيت ليسهل عملية إخراجه بعد التسوية.

(الزبدة واللبن والسكر الفركتوز والفانيليا والقرفة والملح والكاكاو الخام وبيكنج باودر وبيكنج صودا ) في وعاء أخلطيهم جيدا، ثم أضيفي خليط الكيك في بولة أو طاجن بدهنة من الزيت ليسهل عملية إخراجه بعد التسوية. قومي بإدخال الطاجن إلي فرن علي درجة حرارة 180 مئوية مدة ربع ساعة تقريبا .

ثم أخلطي مكونات الطبقة الثانية للحصول علي صوص لذيذ .

بعد إخراج الكيك من الفرن أضيفي طبقة الصوص الثقيلة عليه. طريقة التحضير: ويمكنك وضع رشة من الكاكاو الخام الناعم أو اللوز أو المكسرات للتزيين. ضوابط رفع عقد الإيجار في حساب مواطن لإثبات الاستقلالية للفرد

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