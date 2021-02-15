العجينة القطنية السحرية هشه وخفيفة كالقطن للبيتزا والفطائر وجميع المخبوزات

العجينة القطنية السحرية نجد أن الأمهات بصفة عامة تعاني بشكل دائم من الوجبات المتعددة التي تقدمها لأبنائها وليس لديها أي حلول اخرى لكي تقوم بتقديم المأكولات والسندوتشات التي تغذيها وتناسب صحتهم وبالأخص في أيام الدراسة تقوم بالتفكير في مأكولات جديدة لكي يأكلوها أثناء اليوم الدراسي وأن يشبعوا أيضا من هذه الوجبات لذلك لا يوجد أفضل من المعجنات أو العجينة الذهبية، المتعددة الهشه واللذيذة والقطنية فهي لا تستغرق وقتا مثل السندوتشات أو الأكلات الأخرى بالإضافة إلى ذلك فان أعدادها أصبح أسهل ما يمكن عندما نتحدث عنها خلال هذا المقال لأنها متميزة وذات طعم رائع تابعي معي عزيزتي:-

سول نتمكن ألبوم أن نقوم بتحضير أفضل عجينة ذهبية، وأسهلها ذات مكونات سهلة وبسيطة تكون كالتالي:-

2 كوب ونصف من الدقيق.

نفس الكمية من المياه و يفضل أن تكون الدافئة.

ملعقة شاي من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت.

ملعقتين من الحليب ويفضل أن يكون السائل.

رشه بسيطة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر

هذه الخطوات يمكنك تحضير المعجنات السريعة والسهلة من خلالها وهي تكون كالتالي:-

يمكن أن نقوم بتحضير وعاء أو كوب نضع فيه كمية من المياه.

ثم نبدأ بإضافة الخميرة والسكر والملح ونتركها لكي يندمجوا لمدة عشر دقائق ويتفاعلون.

ثم يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير باقي المكونات من الدقيق والملح والسكر.

وكمية من الزيت والحليب و نستمر فيه دمج هذه المكونات الجافة جيدا

ثم نقوم بإضافة الخميرة والمياه ونستمر في العجن

نتركها فترة وجيزة.

كما يمكن أيضا أن نقوم بتحضير الحشوة مختلفة من الجبنة الرومي والجبنه الشيدر، أو الجبنه البيضاء، والزعتر أو جبنه موزاريلا أو نقوم بحشو السبانخ،

نقوم بفرد العجينة ونضع فيها كمية بسيطة من الحشو.

نقوم بغلقه جيدا.

ثم نبدأ بتجهيز الفرن ونضع هذه العجينة في الفرن لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتناولها.

أسرار وطرق نجاح العجينة

في بداية الأمر يجب أن نقوم بتسخين الفرن جيدا وتجهيزه لكي نحصل على عجينة متميزة

وبعد التخلص من العجينة بشكل فوري ويزداد حجمها نبدأ بوضعها داخل الفرن في هذا الوقت سوف نحصل على عجينه هشه ذات طعم ومذاق مختلف.

يفضل أيضا أن يكون نوع الدقيق من افضل الأنواع لكي نحصل على معجنات متميزة.

بالإضافة إلى ذلك ويفضل أن نقوم باستخدام أيضا الخميرة الفورية من النوع المتميز.