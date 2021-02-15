كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن يجعله حرير ولامع من أول مرة، تعد عملية فرد وتنعيم الشعر من أحد الطرق التجميلية التي تقوم باستخدامها الكثير من النساء، خاصة أصحاب الشعر المجعد والخشن للحصول علي شعر ناعم ولامع، ولأن الشعر المجعد والخشن من أصعب أنواع الشعر الذي ليس من السهل تصفيفه وجعله أملس فإن العديد من النساء تلجأ إلي استعمال كريمات فرد الشعر لتتمتع بشعر حريري وانسيابي، ولكن هذه الطريقة لها أضرار جانبية ضارة علي الشعر مما تؤدي إلي مشاكل أخري مثل التقصف والتساقط، ولهذا من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكم طريقة منزلية لعمل كريم طبيعي فعال.

أقوي كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن وتنعيمه في وقت قياسي

فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن يمثل مشكلة كبيرة مما يجعلها تبحث عن طرق ووسائل مختلفة للحصول علي أفضل نتيجة، ولكن حتي تستعيدي حيوية الشعر ولمعانه فكل ما يمكنك عمله هو الاعتماد علي مكونات طبيعية تساعدك في الحصول علي شعر ناعم بدلاً من أدوات التصفيف الحراري والتي تجعل الشعر أكثر خشونة وجفاف.

كريم حليب جوز الهند والنشا ودقيق الشوفان لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن

حليب جوز الهند يعمل علي استعادة الشعر رونقه ولمعانه لاحتوائه علي خصائص مرطبة وملينة للشعر، أما النشا يساعد في التخلص من تجعد وخشونة الشعر ومنحه الملمس الناعم والانسيابي، ودقيق الشوفان من أفضل العلاجات المنزلية والتي لها تأثير فعال في تنعيم الشعر وفرده بصورة طبيعية.

1/2 كوب من حليب جوز الهند.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

قومي بوضع المكونات في الخلاط واضربيهم جيداً حتي تحصلي علي خليط متجانس، ثم قومي بغسل الشعر وتقسيمه إلي خصلات صغيرة.

ضعي الكريم علي كل خصل الشعر بواسطة فرشاة الصبغة من الجذور حتي الأطراف، ثم يترك الكريم علي الشعر لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالماء الدافيء والبلسم.

يستخدم هذا الكريم 3 مرات في الأسبوع لتحصلي علي نتيجة أفضل، مع الاستمرار عليه لمدة شهر وسوف تلاحظين الفرق في مدي نعومة ولمعان الشعر.

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مكونات كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشنطريقة تحضير كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر وكيفية استخدامه