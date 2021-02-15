أسرع خلطة لتبييض الوجه في دقيقتين تفتح البشرة ثلاثة درجات

أسرع خلطة لتبييض الوجه في دقيقتين من أكثر ما يتم البحث عنه حيث أن مشكلة اسمرار البشرة من أكثر المشاكل التي تؤثر على حياة النساء بشكل عام ويمكن الحصول على خلطه للوجه من خلال استخدام بعض الأعشاب الطبيعية بالإضافة إلى الحصول على أسرع طريقة لتبييض الوجه في يوم واحد والتي تكون مكوناتها بالكامل من داخل المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أسرع خلطة بياض الثلج لتبييض الوجه.

أسرع خلطة لتبييض الوجه في دقيقتين

في كثير من الأحيان قد تحتاج السيدات إلى أسرع خلطة لتبييض الوجه في دقيقتين وذلك لحضور مناسبات هامة طارئة ولكي تبدو خلالها بمظهر لائق فإنها تلجئ لمثل هذه الخلطات التي تحصل من خلالها على وجه ناصع البياض في وقت قصير للغاية، ومن هذه الخلطات ما يلي:

قناع النشا لتبييض الوجه

تعتبر النشا من أكثر المواد التي تعمل على تبييض الوجه وإزالة آثار الحبوب وتجعل الوجه يبدو أكثر نضارة وحيوية ويمكن استخدامه من خلال إحضار:

ملعقة كبيرة من النشا.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ربع كوب من الماء.

يتم بعد ذلك خلط المكونات جيدًا للحصول على قوام متماسك ثم يوضع في إناء مناسب على النار حتى يسخن ويفرغ بعد ذلك في إناء أوسع ويتم توزيعه جيدًا في الإناء ويترك حتى يبرد ويوضع بعد ذلك على الوجه مباشرة ويترك لمدة عشرة دقائق ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويتم مسحه بقطنة مبللة بماء الورد.

وصفة لتبييض الوجه ولا أسهل منها في العالم

هناك خلطة للوجه تستطيع السيدات استخدامها بصورة مستمرة وتعطي لها مظهر جذاب وهي:

قناع الخيار

وتتكون هذه الخلطة من:

خيارة واحدة مبشورة.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ملعقة من الجلسرين.

يتم خلط المكونات جيدًا في وعاء عميق ومن ثم يتم فرده على الوجه مباشرة ويترك على الوجه حتى يجف ويتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويفضل للحصول على أفضل النتائج أن يتم استخدام هذه الخلطة مرتين يوميًا مع ضرورة عدم التعرض للشمس أثناء وضع الخلطة.