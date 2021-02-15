وصفات لتفتيح وتبييض البشرة الدهنية من أول استعمال بمكونات منزلية

وصفات لتفتيح وتبييض البشرة الدهنية يتم البحث عنه بكثرة من السيدات أصحاب البشرة الدهنية حيث أن هذا النوع من البشرة يكون له وصفات معينة لاحتياجها لعناية خاصة بها ولذا فإن كريمات تفتيح البشرة الدهنية تختلف عن باقي الكريمات الأخرى في مكوناتها، ونظرًا لقلق بعض السيدات من مستحضرات التجميل فإنهن يلجئن للبحث عن وصفات لتفتيح البشرة الدهنية من أول مرة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أسرع خلطة لتبييض الوجه في دقيقتين.

وصفات لتفتيح وتبييض البشرة الدهنية

يمكن استخدام وصفات لتفتيح وتبييض البشرة الدهنية من المكونات الطبيعية التي لا يكون لها أي أضرار على البشرة على عكس مستحضرات التجميل الكيميائية ومن هذه الوصفات ما يلي:

ماسك القهوة لتفتيح البشرة الدهنية

يتم استخدام ماسك القهوة لما لها من آثار قوية في إزالة الجلد الميت وكذلك العمل على زيادة كفاءة الدورة الدموية ويتم استخدامها عن طريق بعض المكونات الهامة:

ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة.

كمية مناسبة من خل التفاح.

كمية مناسبة من ماء الورد.

قطرتين من زيت الشاي.

يتم خلط المكونات جيدًا حتى يتم الحصول على قوام متماسك ويتم فردها على الوجه مباشرة ويحذر تقريب الخليط من العينين ويترك على الوجه لمدة نصف الساعة ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، ويفضل أن يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

خلطة لتفتيح البشرة الدهنية من أول استعمال

تعد أقوى وصفة لتفتيح البشرة حيث أن تفتيح البشرة الدهنية الحساسة يحتاج إلى بذل جهد أكبر في البحث لضمان عدم التأثير بالسلب على البشرة.

خلطة الصبار وعصير الليمون لتفتيح البشرة الدهنية

تتكون هذه الخلطة من:

كمية مناسبة من جل الصبار ويمكن الحصول عليه من العديد من المحال المتخصصة في التجميل.

بعض القطرات من عصير الليمون ولتكن خمسة قطرات مناسبة.

يتم وضع قطرات الليمون على جل الصبار وخلطهم جيدًا ومن ثم يتم توزيعهم على الوجه ويترك حتى يجف ويجب عدم تقريب الخليط للعينين لعدم الإصابة بالتهيج في العينين ومن ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر جيدًا لإزالة آثار الصبار.