طريقة تحضير الكبيبة باللحمة المفرومة في البيت

تعتبر طريقة تحضير الكبيبة في البيت من أسهل الوصفات وهو طبق جانبي تعده ربات البيوت في العزومات وعلى الفطار كأحد الأطباق الجانبية التي تساعد مع الطعام، ويتم تحضيرها من غير اللحمة المفرومة أو بإضافة حشوة من اللحمة المفرومة، من خلال مكونات منزلية يمكن توفيرها بسهولة. مقادير عمل الكبيبة في البيت مقادير عمل الكبيبة في البيت أولاً مقادير العجينة: حبة من البصل.

كوب من الأرز.

حبتان من البطاطس المسلوقة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسمر.

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوبان من الزيت النباتي. ثانياً مقادير الحشو: 250 جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب من البصل المفروم.

رشة صغيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسمر.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم.

كوب صغير من الزبيب.

ملعقة صغيرة ليمون مجفف ومطحون. خطوات تحضير الكبيبة باللحم المفروم خطوات تحضير الكبيبة باللحم المفروم بعد ذلك اتبعي الخطوات التالية لتحضير أفضل طرق جانبي من الكبيبة مع اللحم المفروم: إبدأي في تحضير الحشوة المستخدمة في تحضير الكبيبة.

ضعي الزبدة في مقلاة واتركيها على نار متوسطة الحجم لفترة.

أضيفي البصل المفروم على الزبدة وقلبي البصل المفروم بشكل جيد.

عندما يصبح لون البصل ذهبي قومي بإضافة اللحم المفروم عليه.

ضعي الفلفل الأسمر والملح وتوابل اللحم والليمون وقلبي المكونات جيدا، واتركيها على النار حتى تنضج اللحم.

اسلقي كل من الأرز والبطاطس ونتركه جانباً.

أضيفي وعاء اللحم المفروم على الأرز والبطاطس المسلوقة والبيض والتوابل ونقلب جميع المكونات بشكل جيد.

الآن شكل عجينة الكبيبة في شكل كرات أو في الشكل الذي ترغبين به ونضع بداخلها الحشو ونغلقها جيداً. أدخلي حبات الكبيبة في الثلاجة لمدة ساعتين لتصبح متماسكة.

اقلي حبات الكبيبة في الزيت الساخن حتى يتغير لونها ثم قدميها. تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم البحرين يعلن اليوم نتائج الطلبة الدراسية عبر البوابة التعليمية برقم الجلوس الوسوم

تعتبر طريقة تحضير الكبيبة في البيت من أسهل الوصفات وهو طبق جانبي تعده ربات البيوت في العزومات وعلى الفطار كأحد الأطباق الجانبية التي تساعد مع الطعام، ويتم تحضيرها من غير اللحمة المفرومة أو بإضافة حشوة من اللحمة المفرومة، من خلال مكونات منزلية يمكن توفيرها بسهولة. مقادير عمل الكبيبة في البيت مقادير عمل الكبيبة في البيت أولاً مقادير العجينة: حبة من البصل.

كوب من الأرز.

حبتان من البطاطس المسلوقة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسمر.

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوبان من الزيت النباتي. ثانياً مقادير الحشو: 250 جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب من البصل المفروم.

رشة صغيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسمر.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم.

كوب صغير من الزبيب.

ملعقة صغيرة ليمون مجفف ومطحون. خطوات تحضير الكبيبة باللحم المفروم خطوات تحضير الكبيبة باللحم المفروم بعد ذلك اتبعي الخطوات التالية لتحضير أفضل طرق جانبي من الكبيبة مع اللحم المفروم: إبدأي في تحضير الحشوة المستخدمة في تحضير الكبيبة.

ضعي الزبدة في مقلاة واتركيها على نار متوسطة الحجم لفترة.

أضيفي البصل المفروم على الزبدة وقلبي البصل المفروم بشكل جيد.

عندما يصبح لون البصل ذهبي قومي بإضافة اللحم المفروم عليه.

ضعي الفلفل الأسمر والملح وتوابل اللحم والليمون وقلبي المكونات جيدا، واتركيها على النار حتى تنضج اللحم.

اسلقي كل من الأرز والبطاطس ونتركه جانباً.

أضيفي وعاء اللحم المفروم على الأرز والبطاطس المسلوقة والبيض والتوابل ونقلب جميع المكونات بشكل جيد.

الآن شكل عجينة الكبيبة في شكل كرات أو في الشكل الذي ترغبين به ونضع بداخلها الحشو ونغلقها جيداً. أدخلي حبات الكبيبة في الثلاجة لمدة ساعتين لتصبح متماسكة.

اقلي حبات الكبيبة في الزيت الساخن حتى يتغير لونها ثم قدميها. تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم البحرين يعلن اليوم نتائج الطلبة الدراسية عبر البوابة التعليمية برقم الجلوس

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