ناس كتير بتستخدم زيت الزيتون كزيت للطبخ أو للغموس، لكن تعرفي إن ينفع تشربيه عشان فيه كل الفوايد وإن له آثار إيجابية علي القلب ويقدر يعمل حاجات لجسمك مكنتيش تعرفيها، ولأنه له فوايد كبيرة للبشرة والصحة العامة.. هنقولك 7 أسباب تخليكي تاخدي معلقة منه كل يوم الصبح

فوايد كبيرة للبشرة والصحة العامة.. 7 أسباب تخليكي تاخدي معلقة من زيت الزيتون الصبح

1- زيت الزيتون هيغير بشرتك

بيعتبر عنصر أساسي لمستحضرات التجميل وبيفيد البشرة بشكل كبير، كونه بيقلل الاحمرار والتورم ويقدر يحافظ علي وشك خالي من أي تجاعيد لأطول فترة، وكمان مليان خصائص قوية مضادة للبكتيريا وبيكون مطهر طبيعي للجسم.

2- هيساعدك تخسري الوزن الزائد

علي حسب دراسات الدراسات العليمة.. زيت الزيتون بيساعد علي التخسيس مع نظام غذائي صحي لجسمك وقالوا إن فيه 180 شخص شاركوا في الدراسة لمدة 3 سنين وساعدهم زيت الزيتون علي تخسيس الوزن بصحة وبشكل طبيعي.

3- مهم للدماغ

بيقلل كما من خطر الإصابة بمرض الزهايمر اللي بيعتبر من أخطر الأمراض العقلية في العالم كله، عشان كده هو من الزيوت اللي لها فايدة كبيرة لأنه مفيد للذاكرة وبيخلي ذاكرتك قوية ده غير إن فايدته بتزيد لو إنتي ماشية علي نظام غذائي قليل الدهون

4- بيدعم صحة العظام

لو تعرفي حد بيعاني من التهاب المفاصل انصحيه بمعلقة من الزيت ده وخصوصا لو تم خلطه مع زيت السمك وده من أهم المصادر الغنية بأحماض الاوميغا 3 الدهنية، فيه مركبات موجودة في زيوت الزيتون البكر بتحسن قوة قبضة الإيد وتقلل من آلام المفاصل في الجسم، وأي وجع تاني سببه يكون من التهاب المفاصل.

5- تقليل الالتهابات

زيوت الزيتون بانواعها كمان مفيدة جداً في تقليل الالتهابات لأنها غنية بأحماض الاوميغا3 الدهنية فبيقلل الالتهابات اللي بتكون موجودة في الجسم، ده غير انها بتساعد طبعاً في الشفاءء من أي أمراض جلدية والتقليل من آلامها مع الترطيبت ومرطب ممتاز لترطيب الشفايف.

6- مفيد للأمعاء

فيه أنواع من البكتيريا موجودة في المعدة ممكن تسبب قرحة في المعدة، لكن اثبت الدراسات العلمية إنه بيحارب البكتيريا المضرة وحتى اللي منها بيقاوم المضادات الحيوية، في 14 يوم تواظبي فيهم على معلقة كل يوم هيساعد جسمك في قتل البكتيريا المضرة.

7- بيتحكم في نسبة سكر الدم

من أهم فوايده أنه بيحمي جسمك من مرض السكر وبيقلل مخاطر إصابته بنسبة أكتر من 40%، ده غير إنهم بيعتبروه سر مهم لخفض نسبة الجلوكوز في الدم، لكن بهاً لو كنتي مريضة سكر لازم تراجعي الدكتور الخاص بيكي قبل ما تدخلي أي حاجة جديدة في نظامك الغذائئ.

اعرفي معانا كمان 15 فايدة صحية وجمالية لزيت الزيتون مكنتيش تعرفيهم قبل كده !