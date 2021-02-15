طريقة عمل دونات بطريقة سهلة ومميزة

يعد الدونات من أنواع المعجنات التي يتم صنعها من خلال الزيت، وتتميز بشكلها الدائري المجوف وتتم تحليتها بعدة أنواع من الحلوي كالشوكولاتة، والمربي، والقرفة، والجلي، والكريمة وغيرها الكثير من الأنواع وتعتبر من المعجنات المفضلة والمحببة لدي الكثير ويتم تحضيرها في المناسبات ولذلك سوف نتعرف على عدة طرق لعمل الدونات من خلال هذا المقال.

طريقة الدونات بالشوكولاتة

تعتبر الدونات بالشوكولاتة من المعجنات المحببة لدي الكثير من الكبار والصغار لذلك سوف نتعرف علي طرقة صنعها من خلال هذا المقال.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ربع كأس من الماء الدافئ.

من الماء كأس ونصف من الحليب الدافئ.

ونصف من الحليب نصف كأس من السكر.

من السكر. ملعقة صغيرة ملح.

ثلث كأس من السمن.

من السمن. بيضتان.

خمس كوب من الدقيق.

لتر من الزيت.

إضافة كمية الخميرة إلى الماء الدافئ وتركها لمدة لاتقل عن الخمس دقائق أو لحين ظهور بعض الرغوة علي وجه الماء.

كمية الخميرة الماء وتركها لمدة لاتقل عن الخمس دقائق لحين ظهور بعض الرغوة علي وجه الماء. مزيج مكون من خليط الخميرة مسبقا والحليب والسكر، والملح، والبيض، والسمن، وكوبين من الدقيق ثم نقوي بضربهم معا بواسطة الخلاط المخصص لذلك مع مراعاة أن تكون السرعة منخفضة مع تحرك بواسطة ملعقة.

من الدقيق ثم نقوي بضربهم معا بواسطة الخلاط المخصص لذلك مع مراعاة تكون السرعة منخفضة مع تحرك ملعقة. إضافة كمية الدقيق المتبقية إلى الخليط.

كمية الدقيق المتبقية الخليط. امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض بمدة لاتقل عن الخمس دقائق حتي تصبح العجينة ناعمة ومن ثم وضع العجينة داخل قدر ذي حجم مناسب مع تغطيتة بشكل جيد.

وضع وعاء العجين في مكان ذي حرارة مرتفعة بعض الشيء وذلك لتسريع نضج العجين وتخميره.

وذلك لتسريع نضج العجين عجن العجينة ثم تقطعيها لعدة دوائر.

وضع الدونات في صينية ذات حجم مناسب مع مراعاة تغطيتها جيدا من أجل أن ترتاح لبعض الوقت لكي يسهل استعمالها فيما بعد.

ترتاح لبعض الوقت لكي يسهل استعمالها فيما بعد. وضع كأس من السكر الناعم أو البودرة حسب الرغبة مع ربع كأس من الكاكاو ذي الطعم المر، وكأس من الحليب ووضعها على النار وتركها إلى حين أن تكون خليط كثيف يستخدم لتزيين الدونات بعد الانتهاء من قليها.

من السكر الناعم البودرة حسب الرغبة مع ربع من الكاكاو ذي الطعم المر، من الحليب ووضعها النار وتركها حين تكون خليط كثيف يستخدم لتزيين الدونات بعد الانتهاء من قليها. تحضير الزيت للقلي ووضعها على نار عالية.

وضع الدونات في الزيت الساخن.

تقليب الدونات باستمرار لحين تغير لونها للون الذهبي.

إخراجها من الزيت ووضعها في الطبق المجهز لذلك، وإضافة الشوكولاتة علي وجهه.

المكوناتطريقة التحضيرطريقة دونات الكنافة بالموز

تعد دونات الكنافة بالموز من أفضل وأحب المعجنات لدي الكثير لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من الفستق الحلبي.

مئتا غرام من عجينة الكنافة.

كوب من السكر.

نصف كوب من دوز الهند المبشور.

حبتان من الموز المفروم.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من العسل.

خلط الكنافة، والسكر، والزبدة، والقرفة، وجوز الهند داخل محضرة الطعام لامتزاجها.

وضعها في قالب وخبزها على حرارة 190 درجة مئوية لثلاثين دقيقة للحصول على لون ذهبي.

حرارة 190 درجة مئوية لثلاثين دقيقة للحصول لون ذهبي. إخراجها من الفرن وسكب العسل عليها ثم تركها جانبا لتبرد.

من الفرن وسكب العسل عليها ثم تركها جانبا لتبرد. هرس الموز داخل محضرة الطعام.

وضع الكنافة في هريس الموز باستعمال كيس الحلواني والفستق الحلبي.

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المكوناتطريقة التحضير