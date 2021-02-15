بكوب دقيق وبيضة طريقة عمل أحلى بان كيك هش ولذيذ في 10 دقائق

طريقة عمل بان كيك هش هو وصفة مغذية جداً وخفيفة في نفس الوقت يمكن تناولها كوجبة الإفطار في الصباح أو في العشاء أو بين الوجبات للأطفال أثناء المذاكرة كنوع حلو يعطي طاقة ويساعد على التركيز بفضل المكونات الغذائية الموجودة بها على الرغم من أنها بسيطة للغاية ولكنها تحتوي على كم كبير من الكالسيوم والبروتين، وتتميز هذه الوصفة بأنها من الوصفات السريعة التي لا تحتاج إلى وقت كبير لتحضيرها ومنها أيضاً طريقة عمل كيك هش ولذيذ فكل شيء يفضل عمله في البيت للحفاظ على صحة أسرتك وبفضل الله أصبح كل شء سهل وبسيط وسريع أيضاً، نحن نوفر لكم كل الوصفات السهلة التي لا تحتاج لوقت ولا مجهود.

طريقة عمل بان كيك هش

البان كيك هي وصفة سريعة جداً لكنها تحتوي على كم عناصر غذائية كثيرة تجعلها وجبة متكاملة خاصة مع التزين بخيط رفيع من العسل الأبيض فتقوي مناعة الجسم فضلاً عن مذاقها الرائع، وتختلف طريقة التزيين على حسب الرغبة يمكن التزيين بخطوط صوص الشوكولاتة، كما يمكنك تجربة طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش الذي يحضر أيضاً في 10 دقائق بدون تعب، أما خطوات البان كيك فهي:-

المقادير:- كوب دقيق منخول + بيضة + كوب حليب طازج + ملعقة سكر + فانيلا.

خطوات التحضير :-

في وعاء عميق ضعي الحليب والسكر وعليهم البيضة والفانيلا ثم اخلطي حتى يمتزجا معاً.

ثم ضيفي الدقيق ويخلط جيداً حتى يكون متجانس مثل عجينة القطايف.

احضري مقلاة غير قابلة للالتصاق ثم خذي كمية بواسطة مغرفة متوسطة ويصب الخليط ليكون شكل قرص دائري.

يترك لثوان ويقلب على الوجه الآخر، وهكذا حتى تنهي الكمية الموجودة.

يمكن تزينه بالعسل الأبيض وقطعة من الزبد أو صوص الشوكولاتة أو عسل ومكسرات على حسب الرغبة فيكون مذاقه رائع..بالهنا على قلوبكم جميعاً.