طريقة عمل البطاطس بأفكار متنوعة وطعم مذهل

تحتل البطاطس تحديدا قوائم التقديم سواء كانت مقبلات أو مطبوخه أو محمرة أو مشوية، وتختلف طريقة عمل البطاطس من منطقة لأخرى، والبطاطس من الأكلات السريعة التي تفضلها العديد من السيدات في مختلف أنحاء العالم، وتقوم السيدة المصرية بإعداد وجبة البطاطس المطبوخة وبجانبها أي شئ من اللحوم أو الدجاج أو الكبد والقوانص أو السجق عندما تنفذ لديها الخيارات وترغب في طهي وجبة لذيذة وسريعة التحضير في الوقت نفسه، وهذه الوجبة تحديداً تسمي وجبه الإنقاذ لأي شخص قد أرهقه التفكير في إعداد أي وجبه من سهوله تحضيرها التي لا تتعدى ساعه في تحضريها وطبخها وتقديمها ساخنه بجانبها طبق ازر أو خبز علي حسب رغبه تناولها كل شخص منا وفي السطور التالية أقدم إليكم عدد من الطرق المختلفة لتحضريها. طريقة عمل البطاطس بالفراخ طريقة عمل البطاطس بالفراخ المكونات دجاجه مقطعه اربع قطع ويمكن استخدام أوراك الدجاج أو صدور دجاج فقط علي حسب رغبتك.

كيلو بطاطس مقطع مكعبات.

بصله كبيرة مفرومه.

نصف حبه فلفل احمر.

نصف حبه فلفل اصفر.

نصف حبه فلفل أخضر رومي.

ثمرة فلفل حار حسب الرغبة.

ملعقه صغيره ثوم مفروم أو ٥ فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف كيلو عصير طماطم.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم. التوابل: ملح حسب الذوق.

ملعقه صغيرة فلفل اسود.

ملعقه صغيرة بهارات دجاج.

ملعقه صغيرة حبهان (هيل) مطحون.

ملعقه صغيره بابريكا.

ملعقه صغيره كركم.

ورق لوري (ورق غار).

مكعب مرقة دجاج. طريقه التحضير: نحضر صنية تيفال أو بايركس ونضغ الزبد والزيت ونقلب الدجاج على النار إلى أن يصبح لونه ذهبياً.

نضع الملح والفلفل الأسود ونقلبه مع البصل إلى أن يتجانس ونضيفهم إلى الدجاج ثم نضيف أنواع الفلفل ونقلبهم جميعاً.

ونضيف بابريكا، كركم، حبهان مطحون، ورق لورا، ومكعب مرق الدجاج وتوابل الدجاج ثم نضيف ملح حسب الرغبة ومعلقه الثوم المفروم ونضيف مكعبات البطاطس وتقلب جميع المكونات ويصب عصير الطماطم ومعجون الطماطم ونتركه علي نار هادئه إلى أن ينضج ويضع في الفرن على الشواية لمده خمس دقائق إلى أن يصبح لونه ذهبياً. طريقة عمل صينية البطاطس بالكبد والقوانص: طريقه التحضير:طريقة عمل صينية البطاطس بالكبد والقوانص: المكونات: كيلو كبد وقوانص دجاج.

كيلو بطاطس مقطع دوائر سميكه.

بصله كبيرة الحجم مقطعه جوانح رفيعه.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيرة فلفل اسود.

توابل دجاج حسب الرغبة.

مكعب مرقه دجاج. طريقه التحضير: نضع مقلاه علي نار هادئه ونضع ملعقتان من السمن، ثم نقطع القوانص ونقلبها قليلاً على النار، ثم نضيف البصل ونستمر في التقليب.

نضيف الكبد المقطعة ونتركها لمدة خمس دقائق ثم نضيف مكعب المرق وتوابل الدجاج ومعجون الطماطم.

نقوم بتجهيز صنية الفرن ونرص حلقات البطاطس ثم نفرغ الكبد والقوانص ونغطيهم ثم نضعهم على نار متوسطة حتى تنضج ونقدم بجانبها أرز أبيض أو خبز بلدي حسب الرغبة. جدول حصص الأسبوع الخامس على قنوات عين التعليمية طريقه التحضير: الوسوم

تحتل البطاطس تحديدا قوائم التقديم سواء كانت مقبلات أو مطبوخه أو محمرة أو مشوية، وتختلف طريقة عمل البطاطس من منطقة لأخرى، والبطاطس من الأكلات السريعة التي تفضلها العديد من السيدات في مختلف أنحاء العالم، وتقوم السيدة المصرية بإعداد وجبة البطاطس المطبوخة وبجانبها أي شئ من اللحوم أو الدجاج أو الكبد والقوانص أو السجق عندما تنفذ لديها الخيارات وترغب في طهي وجبة لذيذة وسريعة التحضير في الوقت نفسه، وهذه الوجبة تحديداً تسمي وجبه الإنقاذ لأي شخص قد أرهقه التفكير في إعداد أي وجبه من سهوله تحضيرها التي لا تتعدى ساعه في تحضريها وطبخها وتقديمها ساخنه بجانبها طبق ازر أو خبز علي حسب رغبه تناولها كل شخص منا وفي السطور التالية أقدم إليكم عدد من الطرق المختلفة لتحضريها. طريقة عمل البطاطس بالفراخ طريقة عمل البطاطس بالفراخ المكونات دجاجه مقطعه اربع قطع ويمكن استخدام أوراك الدجاج أو صدور دجاج فقط علي حسب رغبتك.

كيلو بطاطس مقطع مكعبات.

بصله كبيرة مفرومه.

نصف حبه فلفل احمر.

نصف حبه فلفل اصفر.

نصف حبه فلفل أخضر رومي.

ثمرة فلفل حار حسب الرغبة.

ملعقه صغيره ثوم مفروم أو ٥ فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف كيلو عصير طماطم.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم. التوابل: ملح حسب الذوق.

ملعقه صغيرة فلفل اسود.

ملعقه صغيرة بهارات دجاج.

ملعقه صغيرة حبهان (هيل) مطحون.

ملعقه صغيره بابريكا.

ملعقه صغيره كركم.

ورق لوري (ورق غار).

مكعب مرقة دجاج. طريقه التحضير: نحضر صنية تيفال أو بايركس ونضغ الزبد والزيت ونقلب الدجاج على النار إلى أن يصبح لونه ذهبياً.

نضع الملح والفلفل الأسود ونقلبه مع البصل إلى أن يتجانس ونضيفهم إلى الدجاج ثم نضيف أنواع الفلفل ونقلبهم جميعاً.

ونضيف بابريكا، كركم، حبهان مطحون، ورق لورا، ومكعب مرق الدجاج وتوابل الدجاج ثم نضيف ملح حسب الرغبة ومعلقه الثوم المفروم ونضيف مكعبات البطاطس وتقلب جميع المكونات ويصب عصير الطماطم ومعجون الطماطم ونتركه علي نار هادئه إلى أن ينضج ويضع في الفرن على الشواية لمده خمس دقائق إلى أن يصبح لونه ذهبياً. طريقة عمل صينية البطاطس بالكبد والقوانص: طريقه التحضير:طريقة عمل صينية البطاطس بالكبد والقوانص: المكونات: كيلو كبد وقوانص دجاج.

كيلو بطاطس مقطع دوائر سميكه.

بصله كبيرة الحجم مقطعه جوانح رفيعه.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيرة فلفل اسود.

توابل دجاج حسب الرغبة.

مكعب مرقه دجاج. طريقه التحضير: نضع مقلاه علي نار هادئه ونضع ملعقتان من السمن، ثم نقطع القوانص ونقلبها قليلاً على النار، ثم نضيف البصل ونستمر في التقليب.

نضيف الكبد المقطعة ونتركها لمدة خمس دقائق ثم نضيف مكعب المرق وتوابل الدجاج ومعجون الطماطم.

نقوم بتجهيز صنية الفرن ونرص حلقات البطاطس ثم نفرغ الكبد والقوانص ونغطيهم ثم نضعهم على نار متوسطة حتى تنضج ونقدم بجانبها أرز أبيض أو خبز بلدي حسب الرغبة. جدول حصص الأسبوع الخامس على قنوات عين التعليمية طريقه التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البطاطس بأفكار متنوعة وطعم مذهل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.