سواد 20 سنه سيزول في دقائق فقط مع أقوي كريم ساحر في ازالة سواد الجسم نهائيا وتبييض العانة والابطين 

في أغلب الأحيان نجد أن الاسمرار الموجود في البشرة منذ العديد من السنوات، والتي يعتبر متراكم ويصعب علينا أن نقوم بالتخلص من المشكلة هذه إلا من خلال بعض اتباع الكريمات الكيميائية، أو استخدام الليزر لأزاله الاسمرار الموجود بالجسم، والموجود أيضا بالبشرة، وقد يعتبر هذا مواجهة شاقة يعانون منها أيضا الكثير، ويعتبر الكريمات الكيميائية فهي اكبر الأضرار التي يمكن أن نتعرض إليها وذلك لأنها تعتبر خطيرة تعمل على زيادة الأسمر الموجود في البشرة، ولكن قد جائنا اليوم بحل أكيد وسهل وبسيط يمكن لجميع النساء أن تقوم باستغلاله، وهذا الحل للحصول على بشرة بيضاء صافية خالية من أي عيوب، منها الوصفات الطبيعية السهلة، والبسيطة التي تساعدنا على تفتيح البشرة ولكن بأمان كامل.

ماسك الموز وعصير البرتقال من الماسكات الطبيعية التي يطلق عليها البوتكس الطبيعي وذلك بسبب ما تقدمه للبشرة، من التخلص من الاسمرار الموجود بها والتخلص من الخطوط التي تتواجد في الجسم، وتؤثر بشكل سلبي علينا، لذلك الحل يوجد في استخدام كل من ماسك الموز، ماسك اللبن أو الزبادي فهي أكثر الأوقات التي تساعد على نضارة البشرة، وتعمل على تفتيح المناطق الداكنة الموجودة في الجسم كل ماعليك هو أن تتوجهي داخل مطبخك وتقوم بتصنيع هذا الماسك المتميز.

حبة من الموز.

القليل من الزبادي.

ملعقتين عصير البرتقال

ليمونه

معلقة نشا

فازلين

طريقة التحضير

يمكنك في هذه الوقت أن تقومي باستخدام الخلاط الكهربائي.

ونضع فيه جميع المكونات حتى يتم مزجهم تماما.

ونبدأ بدمج هذه المكونات جيدا وعندما نحصل على عجينه نبدأ بإضافتها على البشرة بشكل فوري.

ونتركها ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

ثم نقوم بازاله هذا الماسك من البشرة والأماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم باستخدام الماء الفاتر.

ومع تكرار هذا الماسك أكثر من مرة سوف تجد النتائج ملحوظة ومميز من تفتيح البشرة.

يفضل أن نأخذ هذه الملحوظة بشكل دائم ويومي لأنها ملحوظة مهمة جدا، أو نصيحة يجب أن تقوم بها جميع السيدات لكي تحصل على بشرة بيضاء فاتحة هي أن تقومي بغسيل البشرة والجسم بشكل كامل دائما وابدأ، لأنه في هذا الوقت نتخلص من الأتربة التي يمكنها أن تتراكم والشوائب التي تتواجد بصفة مستمرة في ترك طبقة على الجلد وهذه الطبقة تعتبر هي من الطبقات التي تعمل على اسمرار البشرة.