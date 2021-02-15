الدكتور عثمان اللبان ل "دوت الخليج": علاجات مرض الجزام ومضاعفاته

يعرف عن مرض الجذام أنه مرض بكتيري مزمن يسبب تشوهات في جلد العضو المصاب، وتشخصيه والكشف عنه مبكراً وإتباع خطة علاجية فورية دوت الخليج أهم طرق الوقاية من مضاعفاته، وعن طرق علاجه ومضاعفاته، يطلعنا عليها استشاري طب العائلة بمستشفى الزهراء دبي الدكتور عثمان اللبان، ويقول:

مرض الجذام :

يسمى الجذام أيضاً باسم مرض هانسن نسبة للطبيب الذي اكتشف الجرثومة المسببة له، ويؤكد دكتور لبان أنه إذا لم يتم علاج الجذام، فيمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في الأعضاء التي يصيبها.

مضاعفات مرض الجذام:

التشوهات الجلدية والتقرحات في الوجه بشكل دائم.

العقم لدى الرجال ومشاكل في العملية الحميمية.

الفشل الكلوي.

تشوهات المفاصل.

تلف في الألياف العصبية.

شلل العضلات وفقدان الإحساس و الحركة الطبيعية بها.

أنماط مميزة من الإعاقة في الأطراف بسبب تأثـر الأعصاب الطرفية.

فقدان البصر أو العمر.

طرق علاج الجذام :

ليس هنالك طريقة واحدة معتمدة طبية للوقاية من تشوهات الجذام، إلا أن دكتور لبان يؤكد على أهمية الكشف المبكر لمرض الجذام وتشخيصه والبدء الفوري بالعلاج لتفادي التشوهات العميقة.

وعلاجه يكون بالطرق التالية مجتمعة:

أدوية تثبيط المناعة.

أدوية مضادة للالتهابات.

الخضوع للجراحة في أماكن الإصابة تساعد في تحسين الأنسجة في الجلد وتساهم في تماثلها للشفاء.

العلاج الطبيعي مهم لكل مريض بمرض الاجذام وهو يطبق على العضلات المصابة ويعزز قوتها وتحسين حركتها الطبيعية.

توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام ثلاثة عقاقير مضادة للبكتريا في وقت واحد للعلاج، و السيطرة على المرض وتفادي مضاعفاته.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.