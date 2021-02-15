اعراض كورونا على اللسان واهم النصائح للمحافظة على صحة الفم اثناء الاصابة، وقد رصد الباحثون والعلماء اعراضاً جديدة تكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك في دراسة أجريت في مركز إمبريال كوليدج لندن.

وهذه الاعراض دوت الخليج الشعور بالقشعريرة وفقدان الشهية والصداع وآلام العضلات، فيما ان إحدى العلامات التحذيرية الأقل شيوعاً لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تتطور في الفم تتمثل في طفح جلدي جديد أو تقرحات في الفم قد يكون سببها فيروس كورونا.

و"لسان كوفيد" كما اطلق عليه الباحثون، هو عامل جديد للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا، فما دوت الخليج اعراضه، وكيف يمكن المحافظة على صحة الفم اثناء الاصابة؟

هذا ما نكتشفه سوياً، وفقاً لمعلومات أوردها موقع "صحتي".

اعراض كورونا على اللسان

الظاهرة الجديدة التي اكتشفها الباحثون والعلماء من خلال دراسات عديدة ومتابعة لبيانات الكثير من مصابي فيروس كورونا، تحمل العديد من الاعراض بعضها بسيط يتركز في تغيير لون اللسان وبعضها الآخر قد يكون اخطر ويسبب الالم.

واضافة لدراسة مركز إمبريال كوليدج لندن، فإن دراسات أخرى تناولت موضوع تأثر اللسان بفيروس كورونا، منها دراسة في "مجلة نيتشر" ودراسة في "مجلة جاما" و "جاما ديرماتولوجي" عن أعراض فيروس كورونا على الأطفال التي أصابت اللّسان وحولت لونه الى ما يشبه الفراولة. اضافة الى دراسة في "المجلة البريطانيّة للأمراض الجلدية" حول الموضوع ذاته.

ومن اعراض كورونا على اللسان:

احمرار وتورم اللسان.

فقدان اللحيمات اللسانية، وبسببها يصبح اللسان أشبه بالخريطة الجغرافية لاحتوائه على بقع عدة.

ظهور تقرحات وبثور وتشققات على اللسان.

ظهور لويحة جرثومية على اللسان نتيجة الاحماض والسكريات وبكتيريا اللعاب.

رائحة الفم الكريهة.

ظهور مناطق بيضاء على اللسان.

حدوث قشرة نزفية على اللسان بسبب النزف.

تحول اللسان الى لون الفراولة نتيجة البثور والاحمرار والتورم.

وتؤشر هذه الاعراض لاحتمال الاصابة بفيروس كورونا، وبالتالي يرتكز الباحثون عليها لتحديد الاصابة بالفيروس التاجي لعمل الفحص اللازم.

اهم النصائح للمحافظة على صحة الفم اثناء الاصابة

الحفاظ على صحة الفم أمر مهمٌ في كافة الاوقات وخصوصاً بعد تأكيد الاصابة بفيروس كورونا، كونه يساعد في تسريع التعافي من المرض ويحد من المضاعفات الاكثر حدة.

واهم النصائح للمحافظة على صحة الفم اثناء الاصابة: