اهم فوائد الزنجبيل الصحية والجمالية وطرق استخدامه

الزنجبيل هو واحد من النباتات الجذرية التي تنتمي لفصيلة النباتات الزنجبيبلية مثل الهيل والكركم، وهو ذو رائحة قوية ونكهة لاذعة لكنه بالفعل من افضل اصناف النباتات.

وتعود شهرة الزنجبيل لآلاف السنين حيث تم اعتماد كواحد من الاعشاب الطبية ذات الفاعلية الكبيرة خاصة في الطب الصيني والهندي لعلاج العديد من المشاكل الصحية.

في موضوعنا اليوم، نسلط الضوء على اهم فوائد الزنجبيل على الصحة والجمال على حد سواء كما جاء على موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية.

اهم فوائد الزنجبيل الصحية والجمالية

يحتوي الزنجبيل على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تزيد من قيمته الغذائية والصحية والجمالية.

ومن فوائد الزنجبيل الصحية ما يلي:

المساهمة في تعزيز صحة القلب والشرايين: من خلال تحسين الدورة الدموية وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ما يخفض خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين.

كما ان الزنجبيل غني بالمعادن الضرورية لعمل عضلة القلب والشرايين وتنظيم ضغط الدم مثل البوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم.

خفض السكر في الدم: تناول الزنجبيل يساعد في خفض مستويات السكر بالدم وتعزيز صحة مرضى السكري وحمايته من المضاعفات المصاحبة لهذا المرض. لكن يجب الاعتدال في تناول الزنجبيل لمنع حدوث الهبوط الحاد في معدلات السكر.

الوقاية من السرطان: بفضل محتواه العالي من مضادات الاكسدة والمواد النشطة التي تحمي من العديد من انواع السرطان، منها سرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان القولون والمستقيم.

علاج الصداع: يساعد الزنجبيل في تهدئة الصداع وتخفيف الالم المصاحب له خصوصاً في حالات الصداع النصفي.

علاج التهابات الجهاز التنفسي: من خلال تخفيف اعراض نزلات البرد وامراض الشتاء وعلاج التهاب الحلق وتوسيع الشعب الهوائية، اضافة الى تخفيف السعال والتخلص من البلغم.

تحسين الصحة الجنسية: يعزز الزنجبيل الدورة الدموية بالجسم، ما يزيد من الرغبة الجنسية وتعزيز الانتصاب عند الرجل وتأخير القذف. كما ان تناول الزنجبيل باستمرار يعالج بعض مشاكل العجز الجنسي.

علاج الالتهابات وامراض المفاصل: بفضل محتوى الزنجبيل من مضادات الاكسدة والمادة النشطة فيها والمعروفة بالجينجيرول، جميعها تحارب الميكروبات المسببة للالتهابات في الجسم وفي مقدمها التهاب المفاصل.

تدعيم صحة الجهاز الهضمي: من خلال علاج بعض الاضطرابات المرتبطة بهذا الجهاز، كالغثيان والتقيؤ والهضم وتليين حركة الامعاء وعلاج التلبك المعوي وغيرها.

تخفيف اعراض الحمل: التي تزعج الحامل ومنها الدوار والغثيان والتقير والام الرأس واضطرابات المعدة بشرط عدم الافراط في تناوله.

المساعدة على تخفيف الوزن: أشارت دراسات عدة الى ان تناول البعض للزنجبيل ساهم في خسارة الوزن بحوالي 20% من الدهون، ويعود السبب في ذلك لاحتواء الزنجبيل على كمية كبيرة من الالياف الغذائية التي تعزز الامتلاء والشعور بالشبع، اضافة الى قدرة الزنجبيل الفائقة على تعزيز عملية الايض وحرق الدهون في الجسم.

اما فوائد الزنجبيل الجمالية فنلخصها بالتالي:

حل مشاكل الشعر مثل القشرة وتساقط الشعرو الشيب المبكر ويعزز نمو الشعر وكثافته.

المساهمة في نضارة البشرة وتفتيحها وتنقيتها فضلاً عن تقليل التجاعيد وعلاج حب الشباب وتوحيد لون البشرة.

طرق استخدام الزنجبيل

يمكن استخدام الزنجبيل بطرق مختلفة، سواء كان طازجاً او مطحوناً. وينصح بتناول الزنجبيل الطازج في المشروبات الساخنة او في اضافته للطعام، أما الزنجبيل المطحون فهو مثالي لخلطات الشعر والبشرة.