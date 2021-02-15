أحلي طريقة لعمل بسكويت القهوة اللذيذ في المنزل بكل الخطوات

بسكويت القهوة البسكويت بشكل عام يتناول العديد من الأشخاص هو يعتبر وجبة يتم تناولها الأطفال، والكبار لأنها وجبة خفيفة، يمكننا أيضا أن نقوم بتناوله في الفطور مع كوب من الشاي أو فنجان من القهوة، كما تبحث العديد من السيدات على طريقة تحضير بسكويت القهوة اللذيذ الشهي داخل المنزل دون أن تقوم بشرائه من المحلات لذلك قد وجدنا الحل الأكيد والأمثل لتحضير افضل بسكوت قهوة، لذيذ وطعمه مميز أجمل من أن نقوم بشرائه من المحلات التجارية والسوبر ماركت تابعي معي.

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احلي طريقة لعمل بسكويت القهوة الذي نحصل عليه بطريقة، متميزة و رائعة سوف نجد اليوم خلال مقالنا هذا والتي دائما نقدم كل ما هو جديد لكي نرضي جميع الأذواق، وجميع متطلبات الأمهات داخل المنزل.

كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كمية قليلة من البيكنج بودر.

ملعقة من البيكربونات الصوديوم.

كمية بسيطة من الملح.

يفضل استخدام الفانيليا السائلة.

القليل من القهوة ملعقة من القهوة.

2 كوب من الزبدة.

ماء ساخن.

بيضة واحدة.

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نقوم بوضع البيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم والدقيق والقهوة والقرفة في وعاء زجاجي.

ونبدأ باستخدام ملعقة خشبية.

ثم نقوم بوضع كمية بسيطة من السكر و الزبدة في وعاء آخر.

ونبدأ باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نقوم بوضع البيض ونسكب كميه من الفانيليا.

نستمر في دمج هذه المكونات.

وإذا تم الحصول على مزيج كريمي،

نبدأ بإضافة كمية بسيطة من الجوز هند.

ونترك هذا المزيج الرائع الطريق في وعاء ونبدأ بأخلاق هذا الوعاء باستخدام كيس بلاستيك.

بعد مرور ساعة من ترك هذا المزيج الكريمي من البسكويت القهوة.

نبدأ بتشكيلها بالشكل الذي نرغب فيه إذا كان مطاول أو شكل دوائر.

ويمكن أيضا أن نقوم باستخدام ماكينة البسكوت.

ثم نبدأ بوضع في الصينية،

ونترك مسافة بين كل واحده والأخري.

نقوم بادخل هذه الصينية في الفرن.

ويفضل أيضا نضع في الصينية كميه بسيطة من الزيت أو السمنة.