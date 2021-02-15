الكريم الكوري العجيب للتخلص فورا من سواد الجسم والاماكن الداكنة في دقائق 

الكريم الكوري العجيب للتخلص فورا من سواد الجسم اسمرار المناطق الحساسة يعاني منها العديد من الأشخاص ولأنه تعتبر مشكلة محرجه جدا يصعب علينا أن نتحدث عنها امام الجميع أو نبحث عن حل لديها لذلك نكتفي بأننا نقوم بالشراء الكريمات المصنعة، والكيماوية لانها اسهل حل أمامنا نقوم باستخدامه للتخلص من الاسمرار ولكن تعتبر هذه هي أكبر المشاكل التي سوف تواجهنا فما بعد لانها تم تصنيعها من مواد ضارة، تؤثر على هذه المنطقة لأن هذه المنطقة دائما حساسة يجب أن نعتني بها لذلك يفضل ايضا أن نقوم بالتقليل من استخدام مزيلات العرق أو بعض الأساليب السيئة والسلبية من ازالة الشعر بطريقة خاطئة جدا إذا كان باستخدام الشفرات أو استخدام ماكينة الحلاقة الخاصة بالرجال، ولأنه أيضا التعرق المستمر يؤثر ايضا على هذه المنطقة اسمرار، اليوم سوف نتحدث عن وصفة طبيعية وهو الكريم الكوري ليعطي جمالا ومظهرجذاب للجسم بدون سواد نهائيا.

الكريم الكوري العجيب للتخلص فورا من سواد الجسم

الأفوكادو المعروف عنه أنه منعم، ومرطب للبشرة استخدامه بصفة مستمرة في كافة الوصفات الطبيعية، لأن لديه فعالية في اختراق الجلد والتخلص من البقع الداكنة الموجودة به بالإضافة إلى ذلك لكي نتخلص من المناطق الحساسة التي تتواجد في الجسم لأنه يوجد افضل من الشوفان فهو يعمل على تغذية البشرة بشكل جيد ويخلص الجسم وايضا من الميكروبات والجراثيم والبكتيريا التي تسبب في وجود بقع داكنة.

كمية بسيطة من الأفوكادو.

عسل الأبيض الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الشوفان ويفضل أن يكون المطحون.

بهذه الطريقة سوف تخلصي من الاسمرار التي يتواجد منذ سنوات عديدة في الاماكن الحساسة،

عندما تقومي بهرس كمية من الأفوكادو وأضيفي عليها الشوفان والعسل.

ويتم مزجهم جيدا.

ثم ضعي هذا الكريم الهائل على البشرة الداكنة.

واتركيه خمس دقائق فقط.

ثم ابدائى فى غسل البشرة جيدا وسوف تجدي النتائج من اول استخدام لهذا الكريم.

هذا الكريم يساعد البشرة على التفتيح بشكل سريع كما أن تناول بصفة عامة الشوفان يقلل من ظهور من بعض الأمراض مثل مرض الزهايمر وغيره

الافوكادو يعتبر من ضمن الفواكه المفيدة جدا الذي يجب أن نقوم بتناوله بصفة مستمرة لأنها تساعد على التخلص من العديد من الامراض التى تتواجد فى الجسم بالاضافة إلى الفوائد الجمالية التي نحصل عليها من شد المسام وترطيب البشرة وغيرها.