طريقه عمل الكريب الحادق بأبسط المكونات بمذاق رائع وخطوات بسيطة وسهلة

تُعد طريقه عمل الكريب الحادق من أكثر أنواع الطرق التي يبحث عنها ربات البيوت في كل مكان، حيث أن الكريب من الأطعمة التي يقبل عليها الكثير من الشباب والأطفال خصيصًا، والذين يرغبون دائمًا في تناول الكريب أو البيتزا أو أي من الأكلات السريعة، نظرًا لأنها تصلح لتقديمها في أي وقت سواء أثناء الإفطار أو الغذاء أو العشاء، أو حتى كوجبة إضافية في حالة الجوع أثناء التنزه، وتحرص ربات البيوت دائمًا على تقديم الأشياء المفيدة لأسرتها، ولذلك يبحثن لمعرفة طريقة عمل الكريب الأصلية بنفس المذاق الخاص بالمحلات ولكن في المنزل.

طريقه عمل الكريب الحادق

يعرف الكريب بأنه نوع من أنواع المعجنات الخفيفة والسريعة والتي يمكن تحضيرها بسهولة واستخدام المزيد من الحشوات بها، سواء الحشوات المالحة أو الحلوة، لتصلح لتقديمها في اي وقت، فالكريب الحلو يصلح كنوع من أنواع الحلويات التي تقدم بعد الغذاء أو في الحفلات، والكريب الحادق يصلح لوجبة عشاء قوية وممتلئة بالعناصر الغذائية الهامة.

كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

كوب من اللبن.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

جبنة فيتا حسب الرغبة.

القليل من الزعتر.

القليل من الكمون.

القليل من السمسم حسب الرغبة.

في إناء الخلط يتم خلط الدقيق والبيضة واللبن والفلفل والملح جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي، ليكون الخليط سائل إلى حد ما.

باستخدام مقلاة غير لاصقة، يُرش القليل من الزيت باستخدام البخاخة أو منديل ويوضع كبشة من سائل الكريب ويوزع في المقلاة.

يُترك الكريب على النار لمدة دقيقة تقريبًا، وبعدها يتم قلبه على الناحية الأخرى.

يخرج الكريب ويغطى إلى أن تكمل الكمية بأكملها.

توضع الحشوة المرغوب بها سواء من الدجاج أو الشاورما أو الجبنة.

وفي تلك الخطوة يتم وضع الكريب في المقلاة مرة أخرى وخلط الجبنة بالزعتر والسمسم والكمون.

تغلق واحدة الكريب على شكل مثلث أو أي شكل آخر، وتترك على النار حتى تأخذ اللون الذهبي من الجانبين.

تترك نفس الخطوات مع باقي كمية الكريب إلى أن تنتهي جميعها.

يصبح الكريب جاهز لتناوله ويمكن تقديمه مع البطاطس المحمرة والكاتشب والسلطات أو تناوله بمفرده.

نصائح لإعداد الكريب

في حالة الرغبة في عمل الكريب الحلو يمكن استبدال الملح والفلفل الأسود بالفانيليا والسكر، واستخدام الحشوات الحلوة من المربى أو العسل أو الفواكه المختلفة والشوكولاتة.

لكي يتم تحضير الكريب بنجاح لابد من نخل الدقيق جيدًا والتأكد من أن كافة المكونات في درجة حرارة الغرفة.

تستخدم طاسة من التيفال أو أي نوع مع التأكد من أنه غير قابل للالتصاق.

يحب عدم تقليب الكريب أثناء وجوده في المقلاة، ويوضع على نار هادئة إلى أن يتغير لون العجين تمامًا من الجوانب.

حجز موعد تطعيم كورونا الجرعة الثانية عبر تطبيق صحتي

مكونات عمل الكريبخطوات تحضير الكريب