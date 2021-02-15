صحتي حجز موعد عبر «تطبيق صحتي» – وزارة الصحة السعودية

صحتي حجز موعد ، أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي ليحصل كل المواطنين على لقاح فيروس كورونا المستجد، ليحافظوا على صفحة وسلامة أهلهم وحماية كل شعب السعودية من فيروس كوفيد 19، كما أكدت وزارة الصفحة أن الحصول على لقاح كورونا المستجد مجانياً 100% لجميع الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية والمواطنين أيضاً، وذلك طبقاً لإرشادات القيادة التي تتميز بالحكمة.

ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي وحجز موعد

أكدت وزارة الصحة على ضرورة استفادة المواطنين من عيادات تطمن التي أنشأتها وزارة الصحة لخدمة جميع المواطنين إذا شعروا بتعب أو أعراض فيروس كورونا على سبيل المثال:

الشعور بالآلام في منطقة الصدر.

الشعور بعدم القدرة على التنفس.

شعور المرضى بارتفاع في درجة الحرارة.

بالإضافة إلى حدوث سعال واسهال والشعور بالاحتقان في الحلق.

أيضاً لاشعور بفقدان حاسة التذوق والشم.

على جميع المواطنين إذا شعروا بتلك الأعراض عليهم التوجه إلى عيادات تطمن ليوفروا لهم الرعاية الطبية اللازمة والعلاج الذي ينصح به الأطباء، كما أضافت وزارة الصحة أن الذهاب إلى العيادات بدون حجز ميعاد مسبقاً، بالإضافة إلى أن تلك العيادات تتوافر في المراكز والمستشفيات في معظم أنحاء السعودية، وتعمل باستمرار على مدار الساعة، وبعض الأماكن تعمل 16 ساعة طوال الأسبوع.

احصائيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم

أوضحت وزارة الصحة أن الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا اليوم تبلغ 322 حالة، والحالات التي تم شفائها 282 حالة بينما بلغت حالات الإصابة الحالية 373 ألف حالة، وقد سجلت الإحصائيات إجمالي عدد الوفيات 6433 بالإضافة إلى 4 حالات جديدة اليوم.

كما وجهت وزارة الصحة نصيحة لجميع المواطنين أن الاتصال بمركز (937) للاستشارات والاستفسارات ضروري للحصول على معلومات ومعرفة المستجدات حول فيروس كورونا.