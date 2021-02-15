وصفات طبيعية لتطويل الشعر في أقل من أسبوع

وصفات طبيعية لتطويل الشعر، الشعر القصير والخفيف يسبب الشعور بالضيق والإنزعاج لصاحبته، ولكن مع استخدام طريقة العناية بالشعر الصحيحة لن يكون هناك شعور بالضيق أو الانزعاج بعد الآن، حيث تم هناك طرق عديدة لعلاج الشعر القصير والخفيف أشهرها وأنجحها هي الخلطات الطبيعية لتطويل الشعر.

وصفة البيض لزيادة طول الشعر

يحتوي البيض على البروتين وبعض المواد الطبيعية الأخرى التي تحفز الشعر على النمو من جديد، وتتكون تلك الوصفة من:

زيت خروع: خمسة ملاعق بحجم كبير.

بيض: اثنتين.

خل: ملعقة بحجم كبير.

في إناء عميق توضع جميع المقادير سويًا، ونقوم يخفق البيض مع المكونات بشكل جيد. بعد ذلك تطبق الوصفة على فروة الشعر كلها ونستمر في التدليك حتى تتشرب مسام فروة الشعر للمكونات. نستخدم منشفة دافئة لتغطية الشعر أثناء وضع الخليط عليه. بعد مرور ساعة يتم نزع المنشفة عن الشعر ونغسله بماء بارد مع شامبو مخصص. تكرر تلك الوصفة بشكل يومي.

كيفية الاستخدام للوصفةوصفة الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر

عند استخدام خليط الزيوت التالي سويًا فإنها تساعد الشعر على النمو وأن يصبح أكثر تماسكًا وقوة ولا يتساقط وتتكون من:

زيت سدر: ملعقة بحجم صغير.

زيت خروع: 2 ملعقة بحجم صغير.

زيت جرجير: 3 ملاعق بحجم صغير.

زيت لوز: ملعقة بحجم صغير.

نقوم بالخلط الجيد بين جميع الزيوت السابقة، وندفئها قليلًا إلى النار أو الميكروويف. وبعد ذلك نستخدم أطراف الأصابع في تدليك فروة الرأس بالزيت حتى تشمل الزيوت جميع أجزاء الفروة. بعد مرور أربع ساعات نستخدم الماء الساخن لغسل الشعر بشكل جيد مع شامبو مخصص للشعر. تكرر الوصفة بشكل يومي.

كيفية استخدام الوصفةوصفة الصبار لتحفيز الشعر على النمو

من الوصفات السريعة التأثير على الشعر وتجعله يطول في مدة قصيرة وتتكون من:

ماء ورد: ثلاثة ملاعق بحجم كبير.

صبار: ورقتان.

نقوم بأخذ مقدار 2 ملعقة بحجم كبير جل صبار طازج صافي. نضيف على جل الصبار ماء الورد ونمزجهم مع بعضهم البعض. بعد التأكد من الخلط الجيد بين المكونات نقوم بوضع المزيج في زجاجة صغيرة برشاش. تستخدم الوصفة بعد كل غسيل شعر وبعدما يجف. تكرر الوصفة بمقدار خمس مرات بالأسبوع.

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طريقة الاستخدام للوصفة