طريقة عمل الحجازية الشهية لذيذة الطعم في المنزل

تعد الحجازية من أنواع المخبوزات لذيذة الطعم وغير التقليدية، وتوجد في الأفران بسبب إقبال الناس على تناولها، ويحبها الكبار والصغار، وتوجد أنواع كثيرة منها مثل الحجازية الإسكندراني، ومنها ما يتم عمله بالزيت أو المكسرات والعسل، ويجب علينا أن نكون دقيقين في عملها حتى لا تتفكك طبقاتها، لأنها تتكون من طبقات فوق بعضها، وتعتبر من الحلويات الشرقية المنتشرة في جميع الدول العربية، ويحبونها مثل الكنافة والبسبوسة، ويتم تقديمها أثناء وجبة الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عملها في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات الحجازية

يحتوي هذا النوع من المخبوزات على مكونات عديدة تكسبها الطعم الشهي اللذيذ وهى كما يأتي:-

عدد 2 كوب من السميد. عدد 2 كوب من الطحين. عدد 1 ملعقة كبيرة من السكر. مكعب واحد من الخميرة. عدد 1 كوب من السمن.

مكونات الحشوة

تحتوي مكونات حشوة الحجازية على المقادير الآتية:-

عدد 2 ملعقة كبيرة من القرفة.

عدد 1 كوب من السميد.

عدد 1 كوب من السكر.

نصف كوب من الفول السوداني.

طريقة تحضير الحجازية

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضيرها من خلال إتباع الخطوات التالية:-

نقوم بخلط مكونات الحشوة بربع كوب من الماء لكي تصبح متجانسة. نقوم بخلط السمنة مع الطحين كي يتشرب، ثم نقوم بإضافة الخميرة، وعدد 1 ملعقة سكر كبيرة. نقوم بعجن العجينة مع إضافة القليل من الماء، حتى تصبح جافة مثل عجينة الكيك، ونتركها لمدة ساعتين حتى تتخمر. نقسم العجينية جزأين غير متساويين، الجزء الأكبر من العجينة نقوم بفردة على قالب مدهون بالسمنة جيداً، ونقوم برفع العجين من الجوانب لتغليف القالب. نقوم بفرد الجزء الأصغر من العجين في قالب أخر بدون حواف، ثم نقوم بفرد الحشو على الجزء الأكبر. نقوم بقلب الجزء الأصغر من العجين على الحشو الموجود بالقالب الأكبر، مع مراعاة أن الجزء الأصغر يتم إزالته من القالب بسكينة البسبوسة. يتم تقطيع القالب ووضعه في الفرن على درجة حرارة 190 مئوية على شبكة الفرن السفلية حتى ينضج ويصبح شكله أصفر، ثم نقوم بنقله إلى الشبكة العلوية حتى يتحمر. نخرج القالب من الفرن ونقوم بتقطيعه ونقدمه بالهناء والشفاء.