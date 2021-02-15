طريقة عمل الجبنة الرومي باهظة الثمن بأقل تكلفة بالمنزل

الجبنة الرومي ، هي نوع من أنواع الجبن المعروفة والمشهورة في مصر والوطن العربي، وهى من أهم منتجات الألبان ذات الجودة العالية. تتميز الجبنة بعدة نكهات مثل نكهة الفلفل الأسود وغيرها من النكهات التي تجعل رائحتها جميلة وطعمها طيب ولذيذ، وكثير من الأطباء ينصحون الأمهات بتناول الأطفال هذا النوع من الجبنة، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي تمد جسم الأطفال بالطاقة وتعمل على بناء جسمهم، وتعمل على تزويد الجسم بحمض الفوليك الذي يساعد في التخلص من فقر الدم وتشوهات العمود الفقري، وهى تصنع من حليب الأبقار كامل الدسم، وهى ألذ وأطعم وأشهى أنواع الجبن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الجبنة الرومي لذيذة الطعم بخطوات بسيطة وبأقل تكلفة.

مكونات الجبنة الرومي

تتكون هذه الجبنة على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من حليب البقر كامل الدسم. كوب من الزبدة. نصف كوب من النشا. كوب من الجبنة الرومي المبشورة. ملعقة من الملح. ملعقة من الفلفل الأسود الحصى. ربع ملعقة من اللون الأصفر وهو موجود عند العطار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء متوسط الحجم، ثم نقوم بإضافة اللبن والنشا ونقلبهم جيداً، ثم نضع الإناء على نار هادئة حتى الغليان.

نقوم بإضافة الجبنة المبشورة، والملح، ونقلب بإستمرار حتى تذوب الجبنة تماماً.

ثم نضيف الزبدة والفلفل الأسود ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط غليظ القوام، ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً.

نقوم بإحضار مصفى ونضع عليها شاش أبيض نظيف، ثم نسكب الخليط ونصفيه جيداً من الماء.

بعد ذلك نضع الخليط في قوالب الجبنة، ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك.

بعد أن تتماسك الجبنة جيداً نخرجها من الثلاجة ونقوم بتقطيعها ونقدمها بالهناء والشفاء.

ملاحظات عند عمل الجبنة الرومي

يوجد بعض الملاحظات البسيطة عند تحضير الجبنة وهى كما يلي:-

عند وضع النشا على اللبن يجب أن يكون اللبن بارد حتى لا يحدث كلكعة. التقليب المستمر حتى لا تلتصق بالإناء. نترك الخليط يبرد تماماً قبل وضعه في الثلاجة. نقوم بوضع الفلفل الحصى عندما يصبح القوام غليظ.