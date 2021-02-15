تبييض اليدين والرجلين في دقيقة وصفة سحرية مجربة لبياض القطن من أول مرة

تبييض اليدين والرجلين هو أكثر ما تبحث عنه جميع السيدات تقريباً، فمع الحياة السريعة المليئة بالمهام المختلفة، تنسى أغلب السيدات العناية بأيديهن وأرجلهن، وترغب الكثير من السيدات في معرفة طرق مختلفة وسريعة لتفتيح اليدين والرجلين والعناية بهما في المنزل دون اللجوء لشراء المنتجات باهظة الثمن، أو الذهاب إلي صالونات ومراكز التجميل، لذا سوف نتطرق بالحديث عن وصفات فعالة لتفتيح الجسم في وقت وجيز.

تبييض اليدين والرجلين

هناك الكثير من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساهم في تفتيح اليدين والرجلين، وأشهرها خلطة تبييض اليدين كبياض الثلج، لذا إليكم عدة وصفات وهي:

تفتيح اليدين والرجلين بعصير البرتقال

تعد تلك الوصفة ذات نتائج فعالة ومضمونة ولكل أنواع البشرة.

المكونات:

كمية مناسبة من عصير البرتقال.

ثلاث ملاعق صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع عصير البرتقال في وعاء ونضيف إليه الكركم ونقلبهم جيدآ.

نوزع المزيج على اليدين والرجلين ونتركهم حتى يجف.

بعد ذلك نغسل الجسم بالماء البارد جيدا.

تفتيح بشرة اليد بعصير الليمون

المكونات:

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كركم.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج عصير الليمون والكركم جيدآ.

نوزع الخليط على اليدين والرجلين ونتركه لمدة نصف ساعة.

نغسل اليدين والرجلين بالماء الفاتر.

نكرر عمل الوصفة السابقة مرتين في الأسبوع.

تفتيح البشرة بالحليب

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة من الخميرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط كلا من الحليب والخميرة بشكل جيد.

نوزع الخليط على اليدين والرجلين ونتركهم حتى يجف.

نغسل اليدين والرجلين بالماء الفاتر.

نكرر عمل الوصفة السابقة ثلاث مرات أسبوعيا.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقال تبييض اليدين والرجلين وذكرنا مجموعة من الوصفات، ونود أن تكون وصفاتنا اليوم قد نالت اعجابكم، وجربيها وسوف تذهلين من النتائج.