طريقة عمل المكرونة بالجمبري والصلصة الحمراء لذيذة وصحية

يعتبر طبق المكرونة بالجمبري هو نوع من أطباق المكرونة المختلفة، التي تمتاز بمذاق شهي ويتميز بسرعة في تحضيره، فكثير من الأمهات تسعي لعمل أطباق سريع نظراً لظروف العمل، فهو طبق مفيد جداً ومغذي حيث يحتوي على الجمبري الذي يتمتع بفوائد عديدة مهمة للجسم، ومكوناته بسيطة جداً نستطيع من خلالها تقديم طبق يحتوي على قيمة غذائية عالية، وتعد أطباق المكرونة هي الأكثر استخداماً على السفرة لما تحتوي عليه من النشويات، فتعتبر هي من الوجبات الصحية المتكاملة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالجمبري بطريقة بسيطة وخطوات سريعة جداً.

مكونات عمل المكرونة بالجمبري والصلصة الحمراء

مكونات عمل طبق المكرونة بالجمبري اللذيذ مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

واحد كيس مكرونة.

كوب من عصير الطماطم.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

نصف كيلو من الجمبري.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة شطة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء.

طريقة التحضير

يتم تحضير المكرونة بالجمبري بطريقة مميزة وسريعة في التحضير وهي كالتالي:ـ

يتم سلق المكرونة (النوع حسب الذوق) بوضع إناء على النار وإضافة كمية مناسبة من الماء لسلق كيس المكرونة، ونضيف إليها ملعقة من الزيت ورشة من الملح وعند الغليان نضيف المكرونة، ونقلب من حين لآخر حتي تتم عملية السلق. بعد ذلك يتم إضافة مقلاة على نارعالية ونضع بها ملعقتين من زيت الزيتون، عندما يسخن الزيت نضيف الجمبري ونقلب باستمرار حتي يتغير لونه أو يتم النضج. نضيف عصير الطماطم إلى الجمبري ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والشطة، نترك الصلصة لكي تختلط مع الجمبري وتصبح أكثر سمكاً. بعد ذلك تضاف المكرونة المسلوقة إلى الصلصة الحمراء، ونقلب المكونات مع بعضهم البعض لمدة دقيقة على نار هادئة ثم ترفع من على النار. تسكب في طبق التقديم وتزين بالكزبرة الخضراء أو البصل الأخضر، وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد الجمبري

الجمبري من المأكولات البحرية وله فوائد كثيرة هي كالآتي:ـ

يساعد على فقدان الوزن لاحتوائه على الأغذية البروتينية قليلة الدهون، التي تعمل على زيادة الإحساس بالشبع.

يحتوي على قيمة غذائية عالية ومعادن مهمة، مثل النحاس الذي يعمل على تعزيز صحة الشعر والبشرة.

يعد مصدراً مهم لفيتامين ب12 الذي يعمل على تطوير خلايا الدم الحمراء.