طريقة عمل أفضل مقشر طبيعي للوجه والجسم من القهوة

طريقة عمل أفضل مقشر للوجه والجسم الطبيعي من القهوة للحصول على بشرة ناعمة وجسم ناعم وخالي من أي جلد ميت أو جفاف، فلابد من استخدام مقشر طبيعي للجسم والوجه ومن أفضل المكونات التي تعطي نتائج أكثر من رائعة هو مقشر القهوة الطبيعي، فمن المعروف أن القهوة من المشروبات المتواجدة بداخل كل بيت، ويمكن توفرها بسهولة لدينا، فهي تساعد على تقشير الجلد الميت من البشرة وتجعلها ذات ملمس ناعم وتُعطيها الترطيب العالي، وتُخلصها من أي شوائب، وإليك في التالي طريقة عمل افضل مقشر طبيعي للوجه والجسم من القهوة. أفضل مقشر طبيعي من القهوة أفضل مقشر طبيعي من القهوة المكونات: أربع ملاعق من القهوة المطحونة ناعمة.

ربع كوب من عسل النحل.

أربع ملاعق من ماء الورد. طريقة تحضير مقشر القهوة احضري طبق مناسب وضعي فيه مسحوق القهوة مع العسل وماء الورد، وقومي بتقليبهم جيداً بواسطة ملعقة حتى تتجانس المكونات، ويصبح لدينا خليط مناسب لوضعيه على الجسم والبشرة.

على جسم نظيف وجاف ابدئي بتطبيق المقشر وابدئي في تدليك الجسم والوجه في حركات دائرية خفيفة حتى لا يجرح.

ثم اتركي الماسك لمدة نصف ساعة أخرى.

ثم يغسل بالماء الفاتر سوف تلاحظين التخلص من الجلد الميت وكذلك أيضاً الحبوب والشعر الموجود تحت الجلد، وتوحيد لون البشرة، وغيره من المميزات التي يتركها أفضل مقشر طبيعي للوجه والجسم من القهوة، وسوف تحصل أيضا على تبييض وشد فوري للبشرة.

يمكنك تكرار هذا المقشر مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على نتائج مبهرة للغاية. مقشر طبيعي لكافة أنواع البشرة طريقة تحضير مقشر القهوةمقشر طبيعي لكافة أنواع البشرة المكونات: نصف ملعقة من الحليب المجفف.

ملعقة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة من القهوة. طريقة التحضير: تُخلط المكونات جيداً حتى تتجانس، وتوضع على بشرة جافة وتُدلك لمدة 3 دقائق ثم تُغسل بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين صفاء البشرة والتخلص من الشوائب والجلد الميت. الفرق بين الفيلر والبوتكس اختاري المناسب لك للتخلص من التجاعيد لبشرة شبابية الوسوم

طريقة عمل أفضل مقشر للوجه والجسم الطبيعي من القهوة للحصول على بشرة ناعمة وجسم ناعم وخالي من أي جلد ميت أو جفاف، فلابد من استخدام مقشر طبيعي للجسم والوجه ومن أفضل المكونات التي تعطي نتائج أكثر من رائعة هو مقشر القهوة الطبيعي، فمن المعروف أن القهوة من المشروبات المتواجدة بداخل كل بيت، ويمكن توفرها بسهولة لدينا، فهي تساعد على تقشير الجلد الميت من البشرة وتجعلها ذات ملمس ناعم وتُعطيها الترطيب العالي، وتُخلصها من أي شوائب، وإليك في التالي طريقة عمل افضل مقشر طبيعي للوجه والجسم من القهوة. أفضل مقشر طبيعي من القهوة أفضل مقشر طبيعي من القهوة المكونات: أربع ملاعق من القهوة المطحونة ناعمة.

ربع كوب من عسل النحل.

أربع ملاعق من ماء الورد. طريقة تحضير مقشر القهوة احضري طبق مناسب وضعي فيه مسحوق القهوة مع العسل وماء الورد، وقومي بتقليبهم جيداً بواسطة ملعقة حتى تتجانس المكونات، ويصبح لدينا خليط مناسب لوضعيه على الجسم والبشرة.

على جسم نظيف وجاف ابدئي بتطبيق المقشر وابدئي في تدليك الجسم والوجه في حركات دائرية خفيفة حتى لا يجرح.

ثم اتركي الماسك لمدة نصف ساعة أخرى.

ثم يغسل بالماء الفاتر سوف تلاحظين التخلص من الجلد الميت وكذلك أيضاً الحبوب والشعر الموجود تحت الجلد، وتوحيد لون البشرة، وغيره من المميزات التي يتركها أفضل مقشر طبيعي للوجه والجسم من القهوة، وسوف تحصل أيضا على تبييض وشد فوري للبشرة.

يمكنك تكرار هذا المقشر مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على نتائج مبهرة للغاية. مقشر طبيعي لكافة أنواع البشرة طريقة تحضير مقشر القهوةمقشر طبيعي لكافة أنواع البشرة المكونات: نصف ملعقة من الحليب المجفف.

ملعقة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة من القهوة. طريقة التحضير: تُخلط المكونات جيداً حتى تتجانس، وتوضع على بشرة جافة وتُدلك لمدة 3 دقائق ثم تُغسل بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين صفاء البشرة والتخلص من الشوائب والجلد الميت. الفرق بين الفيلر والبوتكس اختاري المناسب لك للتخلص من التجاعيد لبشرة شبابية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أفضل مقشر طبيعي للوجه والجسم من القهوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.