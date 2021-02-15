طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة وسر وصفة بطاطس اند زلابيا

طريقة عمل لقمة القاضي أو ما تُعرف في بلدان أخرى بالعوامة والزلابية واللقيمات هي واحدة من أشهى الحلويات الشرقية وأشهرها، وتعود أصولها إلي اليونان وكانت تسمى «لوكوماديس» ثم انتقلت فيما بعد غلى تركيا وأضافت اليها الشربات أو القِطر، واليوم سنقدم لكم أبسط طريقة عمل الزلابية خطوة بخطوة. طريقة عمل لقمة القاضي طريقة عمل لقمة القاضي المكونات كوبان ونصف من الدقيق الأبيض، المنخول مرتين، حتى يدخل فيه الهواء جيداً.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة وربع من النشا.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الفانيلا.

ملعقة من السكر.

كوب ونصف من الماء.

زيت نباتي للقلي. مكونات القطر (الشربات) كوبان ونصف من السكر.

كوب وربع من الماء.

ملعقتان من عصير الليمون.

رشة من الفانيلا. طريقة تحضير الزلابية نُحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الدقيق والسكر والنشا والخميرة والملح والفانيلا والماء ونخلطهم جيداً حتى يتجانسوا ونحصل على عجينة سائلة، ولكن أثقل قليلاً من قوام عجين كيك المخابز.

نضع العجينة السائلة في وعاء عميق ونقوم بتغطيتها وتركها في مكان دافئ حتى تتخمر لمدة ساعة.

نضع مقلاة على النار ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت النباتي على درجة حرارة متوسطة.

وعندما يسخن الزيت نقوم بأخذ ملعقة صغيرة ووضعها في زيت بارد ثم نأخذ من العجينة باستخدام هذه الملعقة ونضع كرات العجينة في الزيت ونُقلبها حتى يُصبح لونها ذهبياً.

وعندما يسخن الزيت نقوم بأخذ ملعقة صغيرة ووضعها في زيت بارد ثم نأخذ من العجينة باستخدام هذه الملعقة ونضع كرات العجينة في الزيت ونُقلبها حتى يُصبح لونها ذهبياً. نُخرج لقمة القاضي من الزيت ونضعها مباشرةً في القطر (الشربات) ثم نُخرجها من الشربات بملعقة ذات ثقوب كي تتصفى لقمة القاضي من القطر.

نضع البقلاوة في طبق التقديم ونُقدمها، ويمكن أن نزينها بالمكسرات المفرومة حسب الرغبة. طريقة تحضير الزلابية تعد اللقيمات من أشهر وأشهى الحلويات الشرقية، إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا طريقة عمل لقمة القاضي نرجو أن تكون وصفتنا اليوم قد نالت إعجابكم. العلاوة السنوية 2021 في السعودية .. "هنا" قيمتها وموعد صرفها الوسوم

طريقة عمل لقمة القاضي أو ما تُعرف في بلدان أخرى بالعوامة والزلابية واللقيمات هي واحدة من أشهى الحلويات الشرقية وأشهرها، وتعود أصولها إلي اليونان وكانت تسمى «لوكوماديس» ثم انتقلت فيما بعد غلى تركيا وأضافت اليها الشربات أو القِطر، واليوم سنقدم لكم أبسط طريقة عمل الزلابية خطوة بخطوة. طريقة عمل لقمة القاضي طريقة عمل لقمة القاضي المكونات كوبان ونصف من الدقيق الأبيض، المنخول مرتين، حتى يدخل فيه الهواء جيداً.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة وربع من النشا.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الفانيلا.

ملعقة من السكر.

كوب ونصف من الماء.

زيت نباتي للقلي. مكونات القطر (الشربات) كوبان ونصف من السكر.

كوب وربع من الماء.

ملعقتان من عصير الليمون.

رشة من الفانيلا. طريقة تحضير الزلابية نُحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الدقيق والسكر والنشا والخميرة والملح والفانيلا والماء ونخلطهم جيداً حتى يتجانسوا ونحصل على عجينة سائلة، ولكن أثقل قليلاً من قوام عجين كيك المخابز.

نضع العجينة السائلة في وعاء عميق ونقوم بتغطيتها وتركها في مكان دافئ حتى تتخمر لمدة ساعة.

نضع مقلاة على النار ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت النباتي على درجة حرارة متوسطة.

وعندما يسخن الزيت نقوم بأخذ ملعقة صغيرة ووضعها في زيت بارد ثم نأخذ من العجينة باستخدام هذه الملعقة ونضع كرات العجينة في الزيت ونُقلبها حتى يُصبح لونها ذهبياً.

وعندما يسخن الزيت نقوم بأخذ ملعقة صغيرة ووضعها في زيت بارد ثم نأخذ من العجينة باستخدام هذه الملعقة ونضع كرات العجينة في الزيت ونُقلبها حتى يُصبح لونها ذهبياً. نُخرج لقمة القاضي من الزيت ونضعها مباشرةً في القطر (الشربات) ثم نُخرجها من الشربات بملعقة ذات ثقوب كي تتصفى لقمة القاضي من القطر.

نضع البقلاوة في طبق التقديم ونُقدمها، ويمكن أن نزينها بالمكسرات المفرومة حسب الرغبة. طريقة تحضير الزلابية تعد اللقيمات من أشهر وأشهى الحلويات الشرقية، إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا طريقة عمل لقمة القاضي نرجو أن تكون وصفتنا اليوم قد نالت إعجابكم. العلاوة السنوية 2021 في السعودية .. "هنا" قيمتها وموعد صرفها

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