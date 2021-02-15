أفضل من البوتوكس دون عمليات تجميل لعلاج تجاعيد الفم وحول الانف والعين

مع التقدم في العمر وكثرة استعمال مساحيق التجميل يكثر تواجد التجاعيد وخاصة في مناطق حول الفم والأنف وتحت العينين، ومع التعرض المستمر لأشعة الشمس والتغذية الغير سليمة وقلة شرب الماء تزداد فرصة انتشار تلك التجاعيد، وبعد تجربة العديد من الوصفات لطبيعية لإزالة تجاعيد الانف والفم والعينين، استطعنا الاستقرار على 3 وصفات سحرية ومجربة للتخلص من التجاعيد والخطوط التعبيرية في 7 أيام فقط، حيث تعتبر تلك الوصفات أفضل من البوتوكس في علاج تجاعيد العين والانف والفم والوجه بشكل عام ودون الحاجة إلى عمليات تجميل.

وصفات طبيعية لعلاج تجاعيد الفم وحول الانف والعين

الوصفة الأولي في موضوعنا اليوم تتكون من ملعقة كبيرة من دقيق الحمص، وهو من الحبوب الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة والجسم، يُفتح اللون، يُرطب البشرة الجافة، يُعطي إشراقة ونضارة للبشرة، يزيل التجاعيد والخطوط التعبيرية ويكافح شيخوخة البشرة والجلد، بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض، ملعقة من بياض البيض لاحتوائه علي الفيتامينات التي تشد البشرة وتكافح الشيخوخة وملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ويتم إضافة مقدار كلا من دقيق الحمص وعسل النحل، ثم يتم إضافة مقدار بياض البيض ومقدار الزبادي ثم يتم تقليب الخليط جيدا حتي يتم الحصول علي قوام كريمي، تُبلل البشرة بماء دافئ باستخدام قطنة مبللة لفتح مسام الوجه ثم يُطبق الخليط علي الوجه ويُترك حتي يجف تماما لمدة لا تقل عن ربع ساعة، بعد ذلك يتم إزالة الماسك عن طريق الفرِك اللطيف ثم تُغسل البشرة بماء فاتر، ثم يتم استخدام التونر والمرطب الخاص بكِ، ويتم تكرار الوصفة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

الوصفة الثانية

الوصفة الثانية هي عبارة عن بياض بيضة واحدة، 2 ملعقة كبيرة من مسحوق مبشور البصل، ملعقة كبيرة من الحليب البودرة، ملعقة من عسل النحل الأبيض بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ويُضاف إليه مقدار بياض البيضة ثم يتم إضافة مقدار مبشور البصل “بعد بَشره مباشرة”، ثم يتم إضافة الحليب البودرة ومقدار عسل النحل “إن كان غير متوفر يُمكن استبداله بملعقة من الحليب”، ثم إضافة مقدار الشوفان ثم يتم تقليب المكونات جيدا، ويُطبق الخليط علي الوجه ويُترك حتي يجف تماما لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، بعد ذلك قومي بالفرك لإزالة الماسك ثم تُغسل البشرة بماء فاتر ، ثم يتم استخدام التونر والمرطب الخاص بكِ.

الوصفة الثالثة

تتكون الوصفة الثالثة من حبة خيار، بياض بيضة واحدة والقليل من النعناع الطازج.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم بَشر حبة الخيار بقشرها ثم يتم تصفيتها وأخذ العصير الناتج ووضعه جانبا، ثم يتم تحضير وعاء ويتم إضافة القليل من بياض البيضة، ثم يتم هرس النعناع وإضافته الي الوعاء، ثم يتم أخذ 4 ملاعق كبيرة من ماء الخيار وإضافته الي الوعاء ثم يتم التقليب جيدا، ثم يتم إضافة ملعقتين من مبشور الخيار ويتم التقليب مرة أخرى.

ثم يُطبق الخليط علي الوجه ويُترك حتي يجف تماما لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم تُغسل البشرة بماء فاتر، ثم يتم استخدام التونر والمرطب الخاص بكِ، ويتم تكرار تلك الوصفة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع أيضا، وتلك الوصفة فعالة للغاية في علاج تجاعيد الفم والأنف والعينين، بجانب انه يمكنك استعمال كريم الأرز لبشرة ناصعة البياض خالية من التجاعيد، كما يمكنك تجربة علاج خارق للتجاعيد أفضل من البوتوكس لشد الوجه والتخلص من التجاعيد نهائياً.

وصفات أخرى لحل مشاكل تجاعيد العين

يمكن استخدام قطنة مغموسة بخليط الحليب وزيت اللوز الحلو ثم مسح مناطق الخطوط الدقيقة بالبشرة وتحت العين، ثم يتم ترك الخليط على البشرة حتى يجف دون غسيل، ويمكن أيضا استخدام منقوع الزبيب مع الكورن فلاور ثم إضافة زيت فيتامين E للحصول على نتائج مذهلة للبشرة وتحت العين.

يمكنك وضع ملعقة كبيرة من الأرز المسلوق داخل وعاء ثم هرسها جيدا حتى تتحول إلى عجين، ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل ونصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة، يتم الخلط جيدا بين جميع المكونات ثم يتم تطبيق الوصفة على بشرة نظيفة وتُترك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر ثم رطبي البشرة بعدها، تعمل هذه الوصفة على علاج حب الشباب وأثاره.