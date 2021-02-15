مكرونة بشاميل بمكونات بسيطة على أد الميزانية

يعشق جميع الناس بمختلف طبقاتهم وثقافتهم تناول المكرونة البشاميل بأطعامها المختلفة، والكثير يمتنعون عن تحضيرها ظناً منهم أنها مكلفة وتحتاج لمكونات باهظة الثمن مما يخل بميزانية البيت لربة المنزل البسيطة، ولكن الحقيقة أن يمكن لربة المنزل البسيطة عمل المكرونة البشاميل بتكاليف قليلة جداً وبمكونات موجودة داخل مطبخها لتسعد بها أسرتها وتقدمها لهم بمنتهى السهولة واليسر.

ولأن موقعنا دائماً ما يقدم أفضل الحلول وأفضل الوجبات السهلة والسريعة والغير مكلفة فلذلك نقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة بسيطة جداً وغير مكلفة لعمل المكرونة البشاميل، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

كيسان صغيران من المكرونة الأقلام.

ماء لسلق المكرونة به.

زيت نباتي صافي.

ملح طعام ناعم.

300 جرام لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقتان صلصة طماطم جاهزة.

فلفل أسود ناعم.

رشة جوزة الطيب.

شطة مجففة حسب الرغبة.

بهارات لحمة مشكلة.

جبنة موزاريلا أو رومي أو شيدر ويمكن الاستغناء عنها.

ثلاثة ملاعق دقيق أبيض لعمل البشاميل.

كوب من اللبن كامل الدسم.

كوبان من مرق الدجاج أو اللحم أو ماء دافئ ومكعب مرقة ماجي.

بيضة دجاج ويمكن الاستغناء عنها.

ملعقتان كبيرتان من السمنة أى نوع.

نحضر وعاء كبير لسلق المكرونة به ثم نضع به الماء ليغلي ويضاف للماء القليل من الملح والزيت.

بعد غليان الماء نضع المكرونة ونقلبها من حين إلى آخر حتى تنضج تماماً.

تصفى المكرونة في مصفاة واسعة وتشطف بالماء البارد وتترك جانباً.

يفرم البصل فرماً ناعماً ويوضع في مقلاة بها القليل من الزيت حتى يصبح لونه ذهبي.

توضع اللخمة المفرومة ويوضع القليل من الملح والفلفل الأسود والبهارات وجوزة الطيب.

يقلب الخليط حتى تنضج اللحمة بالكامل ويصبح لونها بني، وترفع من على النار ويضاف لها ملعقتان كبيرتان من الصلصة وتترك جانباً لتجهيز البشاميل.

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مكونات المكرونة البشاميل البسيطةطريقة تحضير المكرونة البشاميل البسيطة