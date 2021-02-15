طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن طبيعياً من صنع يديكِ لن تشتريه بعد اليوم

طريقة عمل كريم الأساس أو ما يُعرف باسم الفاونديشن، وهو واحد من أهم مستحضرات التجميل التي تستخدم من قبل الكثير من الفتيات، وهو واحد من أكثر الأشياء التي تساعد على إخفاء العيوب الموجودة في البشرة مثل الهالات السوداء، والبقع الداكنة، والتصبغات، والبثور السوداء والبيضاء، كما أنه يُعطى مظهر للبشرة ويجعلها نضرة وخالية من أي علامات التعب أو الإرهاق، ويوحد لونها، ولكنه عند الاستخدام الكثير على البشرة يسبب ضرر على المدى البعيد، وذلك لأنه مصنوع من الكثير من المواد الكيميائية التي تساعد على ضرر البشرة، و تساعد على ظهور علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة، لذلك سنوفر إليكِ خطوات عمل كريم الأساس الفاونديشن الطبيعي في المنزل. طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن المكونات: ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع كوب من النشا.

أربع ملاعق من الكاكاو.

10 قطرات من فيتامين e.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت.

10 قطرات من أي زيت عطري مفضل. خطوات عمل الفاونديشن الطبيعي احضري طبق صغير وضعي فيه النشا والزنجبيل والقرفة و قومي بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم بعد ذلك ابدئي بإضافة الفيتامين والزيت العطري المفضل مثل اللافندر.

وبعد ذلك أضيفي الطين وابدئي في خفق المكونات مره أخرى.

ثم يضاف الكاكاو ويقلب الخليط حتى تحصلي على خليط متجانس تماما، ضعي كريم الأساس أو الفاونديشن في عبوة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

يمكنك التحكم في درجات الفاونديشن عن طريق تقليل أو زيادة كميه الكاكاو، فإذا كنت تريدين لون فاونديشن غامق قومي بتزويد كمية الكاكاو، وإذا كنتي تريدين لون فاونديشن فاتح قومي بتقليل الكاكاو.

سوف تكفيكي هذه الكمية لمدة شهر كامل، ومع استخدامه اليومي سوف تحصلين على بشرة نضرة وخالية من أي شوائب، ومع مرور الوقت لن تحتاجي لاستخدامه مرة أخرى. قرض بنك التنمية الاجتماعية الجديد (نفاذ) بتمويل يصل لـ 120 ألف ريال خطوات عمل الفاونديشن الطبيعي الوسوم

طريقة عمل كريم الأساس أو ما يُعرف باسم الفاونديشن، وهو واحد من أهم مستحضرات التجميل التي تستخدم من قبل الكثير من الفتيات، وهو واحد من أكثر الأشياء التي تساعد على إخفاء العيوب الموجودة في البشرة مثل الهالات السوداء، والبقع الداكنة، والتصبغات، والبثور السوداء والبيضاء، كما أنه يُعطى مظهر للبشرة ويجعلها نضرة وخالية من أي علامات التعب أو الإرهاق، ويوحد لونها، ولكنه عند الاستخدام الكثير على البشرة يسبب ضرر على المدى البعيد، وذلك لأنه مصنوع من الكثير من المواد الكيميائية التي تساعد على ضرر البشرة، و تساعد على ظهور علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة، لذلك سنوفر إليكِ خطوات عمل كريم الأساس الفاونديشن الطبيعي في المنزل. طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن المكونات: ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع كوب من النشا.

أربع ملاعق من الكاكاو.

10 قطرات من فيتامين e.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت.

10 قطرات من أي زيت عطري مفضل. خطوات عمل الفاونديشن الطبيعي احضري طبق صغير وضعي فيه النشا والزنجبيل والقرفة و قومي بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم بعد ذلك ابدئي بإضافة الفيتامين والزيت العطري المفضل مثل اللافندر.

وبعد ذلك أضيفي الطين وابدئي في خفق المكونات مره أخرى.

ثم يضاف الكاكاو ويقلب الخليط حتى تحصلي على خليط متجانس تماما، ضعي كريم الأساس أو الفاونديشن في عبوة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

يمكنك التحكم في درجات الفاونديشن عن طريق تقليل أو زيادة كميه الكاكاو، فإذا كنت تريدين لون فاونديشن غامق قومي بتزويد كمية الكاكاو، وإذا كنتي تريدين لون فاونديشن فاتح قومي بتقليل الكاكاو.

سوف تكفيكي هذه الكمية لمدة شهر كامل، ومع استخدامه اليومي سوف تحصلين على بشرة نضرة وخالية من أي شوائب، ومع مرور الوقت لن تحتاجي لاستخدامه مرة أخرى. قرض بنك التنمية الاجتماعية الجديد (نفاذ) بتمويل يصل لـ 120 ألف ريال خطوات عمل الفاونديشن الطبيعي

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