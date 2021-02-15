طريقة عمل لانشون الفراخ اللذيذ في المنزل بسهولة وبأقل الإمكانيات

لانشون الفراخ، يعتبر من الأكلات التي يحبها الصغار عند الذهاب الى المدرسة، وهو من المنتجات الغذائية التي يقبل عليها كثيراً من الناس لشرائها، وتبحث الأمهات لعمله في المنزل لأنها لا تضمن صحتها من المصنع ولا تضمن الجهة المختصة بنظافة المنتج وحفاظاً على سلامة الأطفال، ويمكن تحضيره بالفراخ واللحمة والجبنة وغيرها، ولتجنب هذه المخاطر سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير لانشون الفراخ اللذيذ في المنزل.

مكونات عمل لانشون الفراخ

يحتوي لانشون الفراخ على بعض المكونات وهي كالتالي:-

6 قطع من الجبنة المثلثات.

3 ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من حب الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

4 عدد بيضات كبيرة.

نصف كيلو من الدجاج المفروم.

3 ملعقة كبيرة من الدقيق.

مكعب مرقة واحد.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ورق لورا.

3 فصوص من الحبهان.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يتم اتباعها لعمل لانشون الفراخ اللذيذة وهي كالتالي:-

تحضير وعاء الخلاط ونضع به فصوص الحبهان ورق اللورا والدقيق والبصل البودر واللدجاج المفروم والبيض والجبنة والملح والثوم والبابريكا والحبهان المطحون ونخلط جميع المكونات معاً جيداً. نضيف فى أخر وقت الزيت والفلفل الحب او زيتون اخضر شرائح ويخلط جيداً. نقوم بسكب الخليط على ورق استرتش ونلفه جيدا على شكل أسطوانة ونقفل جيدا من الجانبين ونلفه مرة أخرى بورق الفويل. نقوم بتحضير إناء ونضع به ماء ونضعه على النار ونضع به ورق اللورا والحبهان وعندما يغلي الماء نقوم بوضع اللانشون ونتركه لمدة ساعة. بعد ذلك نخرجه من الماء ونتركه يبرد تماما قبل فك الفويل والاسترتش ويقطع ويحفظ في الثلاجة ويقدم للأطفال بالهنا والشفا.