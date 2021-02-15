طريقة عمل مخلل الليمون االشهي والسريع في المنزل وأسرار جماله

يعد مخلل الليمون من المخللات التى لا يمكن الإستغناء عنها، حيث يقبل عليه الكثيرين لطعامته بجانب الأكل، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة لعمله في المنزل حتى تصبحين ست بيت رائعة في عمل المخللات وخاصتاً الليمون، ايضاً يتم عمله بمكونات متوفرة وغير مكلفة ولا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، ويمكن عمل الكثير من أشكال المخللات الآخرى بنفس الطريقة، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عمل مخلل الليمون في المنزل. مقادير عمل مخلل الليمون مقادير عمل مخلل الليمون يحتوي مخلل الليمون على مقادير بسيطة لعمله وتحضيره في المنزل وهى كالتالي:- كيلو من الليمون الأصفر. فلفل أخضر. مقادير عمل المحلول الملحى مقادير عمل المحلول الملحى يحتوي المحلول الملحى على مقادير سهلة وهي كالتالي:- لتر من الماء.

4 ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المفروم.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

3 ملقة كبيرة زيت. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل مخلل الليمون في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الماء لغسل الليمون جيداً، ثم نخرج الليمون ونقوم بإخراجه من الماء ونقوم بتنشيفه جيداً. نضع إناء على النار ونضع به الماء ونتركه ليغلى، بعد ذلك ننزل به الليمون ونتركه لمدة لا تزيد عن 10 دقائق. بعد ذلك نخرجه من الماء ونتركه ليبرد قليلاً. بعد ذلك نحضر البرطمان ونضع به الماء بعد غليانه وتبريده ثم ننزل به الملح والكركم والفلفل المفروم وحبة البركة والسكر ونقلبهم جيداً حتى يذوب المحلول. ثم ننزل الليمون والفلفل الأخضر بالتدريج ونضع فوقه الزيت ونتركه لمدة 10 أيام وسوف تحصلين على ألذ مخلل ليمون تحضريه في المنزل. وبهذا نكون قدمنا المخلل الشهي وبالهنا والشفاء. عروض هايبر بنده السعودية اليوم وتخفيضات 36% على تشكيلة من أجود أنواع زيوت الطعام الوسوم

يعد مخلل الليمون من المخللات التى لا يمكن الإستغناء عنها، حيث يقبل عليه الكثيرين لطعامته بجانب الأكل، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة لعمله في المنزل حتى تصبحين ست بيت رائعة في عمل المخللات وخاصتاً الليمون، ايضاً يتم عمله بمكونات متوفرة وغير مكلفة ولا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، ويمكن عمل الكثير من أشكال المخللات الآخرى بنفس الطريقة، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عمل مخلل الليمون في المنزل. مقادير عمل مخلل الليمون مقادير عمل مخلل الليمون يحتوي مخلل الليمون على مقادير بسيطة لعمله وتحضيره في المنزل وهى كالتالي:- كيلو من الليمون الأصفر. فلفل أخضر. مقادير عمل المحلول الملحى مقادير عمل المحلول الملحى يحتوي المحلول الملحى على مقادير سهلة وهي كالتالي:- لتر من الماء.

4 ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المفروم.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

3 ملقة كبيرة زيت. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل مخلل الليمون في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الماء لغسل الليمون جيداً، ثم نخرج الليمون ونقوم بإخراجه من الماء ونقوم بتنشيفه جيداً. نضع إناء على النار ونضع به الماء ونتركه ليغلى، بعد ذلك ننزل به الليمون ونتركه لمدة لا تزيد عن 10 دقائق. بعد ذلك نخرجه من الماء ونتركه ليبرد قليلاً. بعد ذلك نحضر البرطمان ونضع به الماء بعد غليانه وتبريده ثم ننزل به الملح والكركم والفلفل المفروم وحبة البركة والسكر ونقلبهم جيداً حتى يذوب المحلول. ثم ننزل الليمون والفلفل الأخضر بالتدريج ونضع فوقه الزيت ونتركه لمدة 10 أيام وسوف تحصلين على ألذ مخلل ليمون تحضريه في المنزل. وبهذا نكون قدمنا المخلل الشهي وبالهنا والشفاء. عروض هايبر بنده السعودية اليوم وتخفيضات 36% على تشكيلة من أجود أنواع زيوت الطعام

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