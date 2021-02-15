طريقة صبغ الحواجب في البيت مثل الصالونات تماما

طريقة صبغ الحواجب في البيت، تُعد الحواجب من أكثر الأشياء التي تُبرز جمال الوجه والعينين بشكل خاص، لذلك تهتم كافة الفتيات بمنطقة الحواجب من خلال التخلص من الشعر الزائد من حولهما ورسمها بشكل مناسب، فالحواجب تجعل شكل العين والوجه مميز للغاية، وأيضا يقومنا بصبغ الحواجب للحصول على لون مميز، ويمكن ذلك من خلال الذهاب إلى أحد صالونات التجميل، ولكننا اليوم سوف نقدم إليكم الطريقة الأمثل لصبغ الحواجب في البيت مثل الصالونات تماماً.

طريقة صبغ الحواجب في البيت

المكونات:

مقص للحواجب.

مرأة.

فرشاة لتمشيط الحواجب.

قلم تحديد الحواجب.

ملعقة من الفازلين.

صبغة الحواجب.

بودرة تشقير زرقاء.

عبوة أكسجين بتركيز 30 %.

وعاء بلاستيكي صغير.

خطوات صبغ الحواجب

احضري مقص الحواجب وابدئي بالتخلص من الشعر الزائد، ثم قومي باستخدام فرشاة تمشيط الحواجب، و قومي برفع الحواجب إلى الأعلى للتخلص من أي شعر طويل، بعد ذلك قومي بفرد كمية من الفازلين على الجلد المحيط بالحاجبين وتحت العين أعلى الجبهة لكي لا تصبغ الجلد الموجود حولها، وتُعطى مظهر غير محبب.

عند البدء في صبغ الحواجب يراعى أن تكون الحواجب باللون المناسب للون الشعر، يكون لونه بني داكن أو اسود، قومي بوضع صبغة الحواجب في الطبق البلاستيك، واتبعي التعليمات الموجودة على الغلاف من الخارج، ثم قومي بوضع الصبغة على الحواجب باستخدام الفرشاة المخصصة للحواجب مع التركيز على ملئ كافة الفراغات الموجودة فيها.

اتركي الصبغة على الحواجب لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم قومي بمسحها باستخدام فوطة نظيفة، ثم غسل الوجه بأكمله بالماء ويرطب بعد ذلك.

في حال وجدت خروج بعض الصبغة عن الحواجب يتم الاستعانة ببودرة التشقير وقليل من ماء الأكسجين، للتخلص من أي لون غير طبيعي زائد عن الحواجب.