أسرار بسبوسة المحلات وطريقة عملها في 5 دقائق بطريقة سهلة جداً

تُعد البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يحبها الكثيرون من الكبار والصغار، واليوم من خلال موقعنا ثقفني سنقدم لكم أسرار بسبوسة المحلات، وكيف تقومين بعملها وتحضيرها في خمسة دقائق فقط، وطريقة التحضير ستكون سهلة جداً ويسيرة للغاية، وسنقدم لكم طريقة تحضير بأكياس البسبوسة الجاهزة دون الحاجة للسميد وهذه الطرق الصعبة، كما سنقدم لكم كي تقومي بتجهيز شربات البسبوسة، وطريقة سقيها بالشيرة حتى تتشرب بأكملها، ومن الجدير ذكره أن هذه الحلوى من الممكن تقديمها في المناسبات وفي الأعياد وفي العزومات.

أسرار بسبوسة المحلات

من الأسرار التي تتواجد في بسبوسة المحلات أنها تكون مليئة بالعسل، وهذا السر الذي سنقوم بتقديمه في طريقة عمل شربات البسبوسة، ويوجد سر آخر في أنها متماسكة، والطريقة التي نقدمها ستجعلها متماسكة مثل البسبوسة الجاهزة، وليس فقط بل سر اللون الذهبي للبسبوسة المتواجد في الجاهزة منها سنخبركم كيف تجعلونها باللون الذهبي البراق، والطعم اللذيذ ستحصلون عليه عن إتباع تلك الطريقة التي سنقوم بسردها الآن.

باكو من البسبوسة الجاهزة.

4 ملاعق من السمن البلدي.

كوب من الزبادي الكامل الدسم.

4 ملاعق حليب بودرة.

قومي بإحضار صينية مقاس 28 من الصواني المخصصة للبسبوسة والحلويات، وقومي بدهنها بالسمن. قومي بإحضار وعاء وضعي به مسحوق كيس البسبوسة، وضعي عليها كوب الزبادي وأربع ملاعق من السمن واخلطيهم جيداً. احضري مقلاة صغيرة وضعي بها اللبن البودر، وضعيها على نار منخفضة حتى يتحمض ويعطي لوناً ذهبياً فاتحاً. ضعي الحليب البودر المُحمص على خليط البسبوسة وامزجيهم جيداً، ومن ثم قومي بفرد الخليط في الصينية. ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها حوالي نصف ساعة حتى تنضح تماماً.

2 كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الماء.

نصف ليمونة.

كيس من الفانيليا.

مقادير البسبوسةطريقة تحضير البسبوسة بالخطواتطريقة عمل شربات البسبوسة

وأما عن طريقة تحضير شيرة البسبوسة فهي تعد سر من أسرار نجاح بسبوسة المحلات الجاهزة، وخطواتها كالتالي:

احضري حلة صغيرة، قومي بوضع السكر والماء بها، واتركيهم حتى الغليان. عند الغليان ضعي نصف الليمونة والفانيليا، وارفعيه من على النار.

عندما تنضح البسبوسة قومي بإضافة الشربات عليها بأكملها فور خروجها من الفرن ساخنة.