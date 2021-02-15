كيراتين طبيعي رهيب للشعر الخشن فرد سريع وتنعيم كالحرير في أقل من ساعة

أقوى خلطة كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن هو ما سوف نتناوله في موضوعنا اليوم، هذه الوصفة صالحة للصغار والكبار وهي البديل الأفضل لفرد الشعر بالكيراتين والبروتين، حيث تمنح الشعر فرد سريع وتنعيم كالحرير في أقل من ساعة، كما تعمل أيضا على تقوية وتكثيف الشعر، إليكِ سيدتي بديل الكيراتين الطبيعي الرهيب لتنعيم الشعر وفرده، وزيادة طول وكثافة ومنحه مظهرا حيويا رطبا وملمس حريري

أقوى بديل للكيراتين في فرد وتنعيم الشعر

يتكون بديل الكيراتين الطبيعي من العناصر الطبيعية التالية:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من عصير الليمون الحامض.

بياض بيضة واحدة.

كوب صغير من حليب جوز الهند ويُمكن استبداله بعلبة كاملة من الزبادي الطبيعي.

زيت الزيتون البكر يعزز نمو الشعر ويقوي فروة الرأس حيث انه يحتوي على مضادات أكسدة ومضادات طبيعية للبكتيريا والفطريات، وتمنع أكسدة الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة الخلايا وتقصف أطراف الشعر، وأيضا يمنع ظهور القمل في الرأس ويزيد من طول وكثافة الشعر، زيت جوز الهند يمنع تكسر وتقصف وهيشان الشعر ويعزز نموه من خلال توفير المرونة والترطيب المناسب للشعر، البيض غني بالفيتامينات والعناصر التي تعمل على ترطيب وتكثيف الشعر، أما حليب جوز الهند فهو يمنح الشعر النعومة واللمعان والترطيب العميق.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ثم يُضاف إلى الوعاء مقدار عصير الليمون الحامض وبياض البيضة ثم يتم إضافة حليب جوز الهند أو الزبادي ، بعد ذلك يتم مزج المكونات جيدا مع بعضها للحصول على قوام انسيابي متجانس.

قبل الاستخدام يتم تقسيم الشعر إلى خُصل متعددة لتسهيل عملية تطبيق الوصفة، وضمان وصول فرد الكيراتين الطبيعي إلى كل جزء من أجزاء الشعر، ثم تطبق الوصفة على فروة الرأس وخصلات الشعر بالكامل ثم يتم سحب الخصلات خصلة خصلة، لتغطيتها تماما بالوصفة، بعد ذلك يوضع بلاستيك غذائي ثم فوطة مبللة بماء دافئ على الشعر ثم يترك لمدة 45 دقيقة، وبعد ذلك يُغسل الشعر بالبلسم فقط وليس الشامبو ،تتكرر هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع لتنعيم وفرد دائم للشعر مهما كانت درجة خشونته.

وصفة أخرى مذهلة لفرد الشعر المجعد

لفرد الشعر المجعد وتنعيم الأطراف الخشنة وعلاج الشعر الهايش، يمكنك مزج كميات متساوية من كل من زبدة الشيا وزيت جوز الهند وجل الصبار أو الألوفيرا، وذلك على حسب طول وكثافة شعرك، ويمكنك تطبيق جزء من الوصفة على شعر رطب مع تمشيط الشعر بمشط خشبي، ثم يتم تطبيق الجزء الآخر وتركه على الشعر لمدة ساعة ونصف، وبعد ذلك يتم غسيل الشعر بشامبو مخفف وبلسم مناسب لنوع الشعر.

نصائح لتقليل تساقط الشعر

لشعر صحي وجميل لا يعاني من التقصف والتساقط، ولجعل مظهر شعرك أكثر حيوية يجب اتباع عدد من النصائح التي أجمع الأطباء عليها، وهي شرب لترين من الماء يوميا لترطيب الشعر والجسم بأكمله، التغذية الصحية الغنية بالحديد والمعادن الأخرى، تدليك فروة الرأس على الأقل مرتين في الأسبوع بخليط زيوت طبيعية لتقوية الشعر وتحفيز نمو البصيلات، تفادي العصبية والتوتر والقلق، تناول العناصر الغنية بفيتامين A، قص أطراف الشعر بانتظام على فترات متباعدة وبطريقة صحيحة.

أيضا لتقليل سقوط الشعر لأقل درجة ممكنة والحفاظ عليه من التلف والتقصف، يمكنك إحضار مقدار 4 ملاعق كبيرة من جل الصبار، وتحضير ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وايضا ملعقتين من عسل النحل، ثم يتم مزج المكونات مع بعضها بشكل جيد وتوضع على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، وذلك مع تدليك فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو المناسب.