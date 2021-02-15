بـ7 ملاعق دقيق طريقة عمل سويسرول في الطاسة سريع جدا ولذيذ في 10 دقائق فقط

طريقة عمل سويسرول في الطاسة سريع ولذيذ جداً لا يحتاج إلى وقت ولا مجهود بأبسط المكونات اصنعي حلويات لأسرتك وأطفالك، والسويسرول هو عبارة عن كيك هش يلف بطريقة اسطوانية وبه حشوات على حسب الرغبة سواء كريمة أو قشطة أو مربى أو صوص شوكولاتة ونوتيلا…إلخ، ومن الوصفات السهلة السريعة أيضاً تعلمي طريقة عمل بيتزا الطاسة بدون فرن سريعة جداً في دقائق يمكن أن تكون كوجبة للغداء أو للعشاء موفرة يمكن تحضيرها من بواقي الطعام لديك مثل الفلفل الألوان والزيتون بأنواعه..وغيرهم بحسب الذوق، يوجد العديد والعديد من وصفات الطبخ والحلويات اللذيذة نتابع معكم الجديد والسهل بأقل التكاليف.

طريقة عمل سويسرول في الطاسة سريع جدا

المكونات /

7 ملاعق من (دقيق + زيت + حليب + سكر) + 2 بيضة + فانيلا + رشة ملح + ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

إذا رغبتي في سويسرول شوكولاتة فيكون 4 ملاعق دقيق و3 ملاعق كاكاو خام.

طريقة تحضير حشو الكريمة وشوكولاتة السويسرول

للكريمة سوف تحتاجين إلى 1/4 كيلو كريمة + كوب حليب وملعقة سكر إذا كانت الكريمة خام، ثم يخفق ويترك بالثلاجة.

صوص الشوكولاتة على البارد :- في الخلاط ضعي نصف كوب حليب + نصف كوب كاكاو خام + ربع كوب سكر + نصف كوب زيت نباتي جيد، يوضع الكاكاو وعليه الحليب والسكر ويخفق وأثناء الخلط ضيفي الزيت بخيط رفيع حتى تلاحظي أن القوام أثقل استمري حتى تنهي كل كمية الزيت ثم يوضع الصوص بالثلاجة حتى يتجانس.

طريقة التحضير :-

في الخلاط ضعي السكر والبيض والفانيلا ويخفق جيداً.

ثم يصب الخليط في وعاء، وعليه ينخل الدقيق ويضاف رشة الملح والبيكنج بودر ويخلط جيداً.

احضري طاسة مستطيلة أو مربعة (تيفال)، ثم يصب الخليط بها ويرفع على نار متوسطة.

بواسطة اسباتولا أو شيء عريض بالمطبخ قومي بقلب الكيك على الناحية الأخرى حتى ينضج.

ضعي السويسرول على ورق زبدة وهنا قومي بحشوه بشوكولاتة أو كريمة ثم يلف بطريقة اسطوانية ويوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.

يخرج ويقطع ويقدم بالهنا والشفا.

يمكن أيضاً أن تضعي صينية السويسرول في الفرن من 10 دقائق إلى 15 دقيقة كحد أقصى أيهما أسهل لكِ، كما يمكنك عمل سويسرول الشوكولاتة ويحشى بالكريمة ويلف ثم يغطى بصوص الشوكولاتة والمذاق ولا أحلى.. بألف هنا وصحة وعافية.