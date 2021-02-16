تبييض فوري لمنطقة البيكيني وبين الفخذين قبل الفرح حتي لو كان لون الفحم

يبحث العديد من النساء والبنات عن أفضل الطرق من أجل تبييض المنطقة الحساسة وخاصة المقبلات علي الزواج ، فقد تواجههم هذه المشكلة بصورة كبيرة عن غيرهم ويبحثون عن أفضل الطرق من أجل التخلص من الغمقان، وتبييض هذه المنطقة وإزالة الإحراج والتخلص من هذه المشكلة بصورة نهائية، ومن أفضل الطرق للتخلص من الغمقان وتبييض المنطقة الحساسة هي الوصفات الطبيعية، حيث أنها تعطي نتائج مبهرة، وتحافظ على نعومة المنطقة ونظافتها دائما. تبييض المنطقة الحساسة باستخدام زيت السعد تبييض المنطقة الحساسة باستخدام زيت السعد المكونات ملعقتين من الملح.

عصير نصف ليمونة.

ربع كوب من زيت السعد. طريقة التحضير ينبغي تنظيف المنطقة أولا جيدا ثم نقوم بخلط الملح مع الليمون ونقوم بفرك المنطقة بهما جيدا بحركة دائرية.

بعدها نقوم بغسل المنطقة بالماء الدافئ، ثم نقوم بدهنها بكمية قليلة من زيت السعد.

تكرر هذه العملية من خمسة أيام إلى أسبوع متواصل وسوف تحصلين على نتائج تبييض رائعة. تبييض المنطقة الحساسة بإستخدام السكر والقهوة تبييض المنطقة الحساسة بإستخدام السكر والقهوة المكونان ملعقتين من السكر.

ملعقة من اللبن.

ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير نقوم بتقليب المزيج ووضعه علي المنطقة الحساسة ونقوم بالفرد بصورة دائرية لمدة عشر دقائق.

ينبغي بعدها تركه ليجف لمدة خمس دقائق ثم نقوم بغسل المنطقة بماء دافئ.

ولابد من ترطيب المنطقة بعد ذلك ويفضل بإستخدام زيت اللافندر.

تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع لمدة شهر. تبييض المنطقة الحساسة بإستخدام النشا وماء الورد تبييض المنطقة الحساسة بإستخدام النشا وماء الورد المكونات ملعقتين من النشا الناعمة.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير نقوم بمزج المكونات السابقة جيدًا معًا.

نطبق هذا المزيج على المنطقة الحساسة، ونتركه حتى يجف لمدة خمس دقائق.

نقوم بفركه بعد للوقت وغسل المنطقة بالماء الدافئ، وستحصل على نتائج مبهرة. طريقة عمل الدونتس الصحية اللذيذة بمكونات صحية ومخبوزة في الفرن الوسوم

يبحث العديد من النساء والبنات عن أفضل الطرق من أجل تبييض المنطقة الحساسة وخاصة المقبلات علي الزواج ، فقد تواجههم هذه المشكلة بصورة كبيرة عن غيرهم ويبحثون عن أفضل الطرق من أجل التخلص من الغمقان، وتبييض هذه المنطقة وإزالة الإحراج والتخلص من هذه المشكلة بصورة نهائية، ومن أفضل الطرق للتخلص من الغمقان وتبييض المنطقة الحساسة هي الوصفات الطبيعية، حيث أنها تعطي نتائج مبهرة، وتحافظ على نعومة المنطقة ونظافتها دائما. تبييض المنطقة الحساسة باستخدام زيت السعد تبييض المنطقة الحساسة باستخدام زيت السعد المكونات ملعقتين من الملح.

عصير نصف ليمونة.

ربع كوب من زيت السعد. طريقة التحضير ينبغي تنظيف المنطقة أولا جيدا ثم نقوم بخلط الملح مع الليمون ونقوم بفرك المنطقة بهما جيدا بحركة دائرية.

بعدها نقوم بغسل المنطقة بالماء الدافئ، ثم نقوم بدهنها بكمية قليلة من زيت السعد.

تكرر هذه العملية من خمسة أيام إلى أسبوع متواصل وسوف تحصلين على نتائج تبييض رائعة. تبييض المنطقة الحساسة بإستخدام السكر والقهوة تبييض المنطقة الحساسة بإستخدام السكر والقهوة المكونان ملعقتين من السكر.

ملعقة من اللبن.

ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير نقوم بتقليب المزيج ووضعه علي المنطقة الحساسة ونقوم بالفرد بصورة دائرية لمدة عشر دقائق.

ينبغي بعدها تركه ليجف لمدة خمس دقائق ثم نقوم بغسل المنطقة بماء دافئ.

ولابد من ترطيب المنطقة بعد ذلك ويفضل بإستخدام زيت اللافندر.

تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع لمدة شهر. تبييض المنطقة الحساسة بإستخدام النشا وماء الورد تبييض المنطقة الحساسة بإستخدام النشا وماء الورد المكونات ملعقتين من النشا الناعمة.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير نقوم بمزج المكونات السابقة جيدًا معًا.

نطبق هذا المزيج على المنطقة الحساسة، ونتركه حتى يجف لمدة خمس دقائق.

نقوم بفركه بعد للوقت وغسل المنطقة بالماء الدافئ، وستحصل على نتائج مبهرة. طريقة عمل الدونتس الصحية اللذيذة بمكونات صحية ومخبوزة في الفرن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض فوري لمنطقة البيكيني وبين الفخذين قبل الفرح حتي لو كان لون الفحم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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