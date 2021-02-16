تبييض الوجه و اليدين في أسبوع، تعاني الكثير من الفتيات من وجود اسمرار في الوجه أو اليدين أو بعد التصبغات والبقع الداكنة وذلك نتيجة التعرض لأشعة الشمس المضرة، وأيضاً وجود بعض الحبوب التي تعطي مظهرا غير محبب وتسبب إليهم فقدان الثقة بالنفس، و عادة ما يظهر الاسمرار في اليد بسبب استخدام مستحضرات التنظيف بكثرة أو وضع اليد في الماء بكثرة مما يعرضها للجفاف والاسمرار، لذلك سنوفر إليكم اليوم من خلال هذا المقال المقدم عبر موقع ثقفني أفضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين خلال أسبوع واحد من الاستخدام. أفضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين خلال أسبوع أفضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين خلال أسبوع المكونات: كمية مناسبة من قشر البرتقال المجفف.

كمية مناسبة من الحليب. طريقة التحضير: قم بوضع ملعقة من قشر البرتقال المجفف والناعم مع ملعقتين من الحليب السائل، وقومي بخفقهم جيداً حتى يتكون لدينا معجون متجانس.

ابدئي بوضع هذا الخليط على الوجه واليدين ،وقومي بفركه لمدة دقيقتين، ثم يترك لمدة نصف ساعة على البشرة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على تبييض وشد فوري للبشرة. أفضل كريم لتبييض اليدين و البشرة خلال يوم أفضل كريم لتبييض اليدين و البشرة خلال يوم المكونات: ملعقة صغيرة من دقيق الحمص.

ملعقة صغيرة من الحليب البودر.

4 قطرات من عصير الليمون الطازج.

أربع حبات من اللوز.

ماء. طريقة التحضير: أحضري اللوز وقومي بنقعه في كمية قليلة من الماء ويترك لمدة ليلة كاملة، بعد ذلك يتم تقشيره وطحنه حتى يتكون لدينا عجينة متجانسة، ثم قومي بإضافة المكونات الأخرى، واخلطيهم جيدا حتى يتكون لديك كريم سائل و ناعم للغاية، استخدمي الكريم على الوجه واليدين والرقبة حتى يجف تماما، ثم يدلك في حركات دائرية ويغسل بالماء الفاتر، سوف تحصلين على نتائج فورية من أول استخدام، ويتم تكرار هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع وسوف تتخلصين من اسمرار اليد والوجه الأبد. طريقة سهلة لتبييض الملابس والتخلص من بقع الملابس الصفراء الوسوم

تبييض الوجه و اليدين في أسبوع، تعاني الكثير من الفتيات من وجود اسمرار في الوجه أو اليدين أو بعد التصبغات والبقع الداكنة وذلك نتيجة التعرض لأشعة الشمس المضرة، وأيضاً وجود بعض الحبوب التي تعطي مظهرا غير محبب وتسبب إليهم فقدان الثقة بالنفس، و عادة ما يظهر الاسمرار في اليد بسبب استخدام مستحضرات التنظيف بكثرة أو وضع اليد في الماء بكثرة مما يعرضها للجفاف والاسمرار، لذلك سنوفر إليكم اليوم من خلال هذا المقال المقدم عبر موقع ثقفني أفضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين خلال أسبوع واحد من الاستخدام. أفضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين خلال أسبوع أفضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين خلال أسبوع المكونات: كمية مناسبة من قشر البرتقال المجفف.

كمية مناسبة من الحليب. طريقة التحضير: قم بوضع ملعقة من قشر البرتقال المجفف والناعم مع ملعقتين من الحليب السائل، وقومي بخفقهم جيداً حتى يتكون لدينا معجون متجانس.

ابدئي بوضع هذا الخليط على الوجه واليدين ،وقومي بفركه لمدة دقيقتين، ثم يترك لمدة نصف ساعة على البشرة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على تبييض وشد فوري للبشرة. أفضل كريم لتبييض اليدين و البشرة خلال يوم أفضل كريم لتبييض اليدين و البشرة خلال يوم المكونات: ملعقة صغيرة من دقيق الحمص.

ملعقة صغيرة من الحليب البودر.

4 قطرات من عصير الليمون الطازج.

أربع حبات من اللوز.

ماء. طريقة التحضير: أحضري اللوز وقومي بنقعه في كمية قليلة من الماء ويترك لمدة ليلة كاملة، بعد ذلك يتم تقشيره وطحنه حتى يتكون لدينا عجينة متجانسة، ثم قومي بإضافة المكونات الأخرى، واخلطيهم جيدا حتى يتكون لديك كريم سائل و ناعم للغاية، استخدمي الكريم على الوجه واليدين والرقبة حتى يجف تماما، ثم يدلك في حركات دائرية ويغسل بالماء الفاتر، سوف تحصلين على نتائج فورية من أول استخدام، ويتم تكرار هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع وسوف تتخلصين من اسمرار اليد والوجه الأبد. طريقة سهلة لتبييض الملابس والتخلص من بقع الملابس الصفراء

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