خطوات التسجيل على تطبيق صحتي لحجز جرعات لقاح كورونا

خطوات التسجيل على تطبيق صحتي ، قامت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة السعودية بموقع تويتر بنشر خطوات التسجيل بتطبيق صحتي من خلال خطوات بسيطة وسهلة لتيسير حصول المواطنين على اللقاح بالمملكة العربية السعودية ففي هذه المقالة، سوف نتحدث عن كيفية التسجيل على تطبيق صحتي لحجز جرعات لقاح كورونا.

قم بتحميل التطبيق من متجر البرامج على الهاتف الخاص أن كنت من عملاء شركة ابل فحمله من App store أو لو من مستخدمي الاندرويد Play store.

بعد التحميل قم بالتسجيل وأملى البيانات الخاصة بك.

قم بالضغط على أيقونة لقاح كورونا لتعبئة نموذج طلب اللقاح، ثم اختر المستفيد سواء كنت انت أو احد التابعين لك.

بعد ملئ الاستبيان وتعبئته بالتطبيق، قم بالضغط على التالي سيتم إرسال رسالة على هاتفك المحمول تفيد بنجاح تسجيلك بالتطبيق.

عندما يأتي دورك سوف تصلك رسالة على هاتفك لإكمال إجراءات حجز موعدك عبر التطبيق بعد وروود الرسالة، قم بفتح التطبيق ثم اضغط على أيقونة كورونا لقاح covid 19 لحجز موعد وبعد ذلك قم بتحديد المستفيد.

بعد وروود الرسالة، قم بفتح التطبيق ثم اضغط على أيقونة كورونا لقاح covid 19 لحجز موعد وبعد ذلك قم بتحديد المستفيد. سيظهر لك تعريف بالخدمة وقم بعد ذلك بالإجابة على الاستبيان.

اختر المركز، وحدد تاريخ ووقت الجرعة الأولى من اللقاح.

بعد تحديد الجرعة الأولي سيتم تحديد الجرعة الثانية وتزويدك بكامل التفاصيل.

بعد الجرعة الثانية ستكون حصنت نفسك وعائلتك بأذن الله.

خطوات التسجيل على تطبيق صحتيطرق الوقاية من فيروس كورونا covid 19

بعد تجنب التعرض لفيروس كورونا من أفضل طرق الوقاية من المرض، قامت منظمة الصحة العالمية بنشر بعض النصائح للوقاية ومكافحة فيروس كورونا كالاتي:

حافظ على التباعد الاجتماعي،و ابق على الأقل على بعد ٢متر من إي شخص خارج منزلك.

قم بغسل يديك بالماء والصابون على الأقل لمدة 20 ثانية ، استخدم مطهرًا يحتوي على نسبة ٦٠٪؜ من الكحول على الأقل.

احرص على وضع كمامة في الأماكن العامة عند صعوبة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

قم بتغطية فمك وأنفك عند السعال آو العطس.

قم بتنظيف وتطهير الأسطح التي تلمسها بشكل يومي.

استشر طبيبك الخاص لاتباع طرق إضافية لحماية نفسك وعائلتك.