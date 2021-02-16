سر نجاح نجرسكو الدجاج بالصوص اللذيذ وأحلى طعم 100 مرة من المطاعم

عدد هائل من السيدات يبحثون عن سر نجاح نجرسكو الدجاج في المطاعم، ولماذا عندما يقوموا بعمل هذه الوجبة لا يكون طعمها مثل طعمها في المطاعم والمحلات، لذا من خلال موقعنا ثقفني سنقدم لكم طريقة عمل نجرسكو الدجاج بالصوص اللذيذ، وسيعجب طعمها جميع أفراد العائلة، وسيكون طعمها أحلى من طعمها في المطاعم، ومن الجدير ذكره أن هذه الوجبة من الوجبات المناسبة تقديمها في العزائم والتجمعات، كما أنها من الوجبات الرمضانية اللذيذة، ويُذكر أنها من أخف الأطعمة على جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل نجرسكو الدجاج وسر نجاحها

لعل الطريقة التي نقدمها هي الطريقة الأفضل للحصول على الطعم المرغوب في وجبة النجرسكو بالدجاج، كما أننا سنقدم لكم سراً في طريقة تحضير الدجاج يجعل طعمها رائع للغاية، لذا أيها السيدات عليكم أن تقوموا بتجربة هذه الوصفة وستجدوا نتيجة خيالي وطعم لذيذ للغاية.

كيلو مكرونة قلم.

كيلو حليب طازج.

2 ملعقة من السمن البلدي.

القليل من الدقيق الأبيض.

ملح.

فلفل أسود.

صدور دجاج مقطعة شرائح صغيرة.

بصلتين.

زيت نباتي.

بيضة.

جبنة موزريلا.

مشروم.

فلفل ألوان.

في الخطوة الأولى قومي بسلق المكرونة عند طريق إحضار حلة طهي ووضع الماء بها وملعقة من الملح، وعند غليان الماء ضعي المكرونة وانتظري حتى تنضج مع تقليبها كل خمسة دقائق.

في الخطوة الثانية، قومي بتحضير حشوة الدجاج للنجرسكو، وذلك عن طريق إحضار حلة أخرى وإضافة القليل من الزيت النباتي بها، وتقطيع البصلتين قطع صغيرة، ووضعهم على نار متوسطة إلى أن يبقي لونهم ذهبي.

بعد ذلك قومي بوضع قطع الدجاج وأضيفي الملح والفلفل والأسود، واتركيها على نار متوسطة، بعد ثلاث دقائق ستجدي بها ماء، قومي بوضعها على نار منخفضة حتى يجف الماء تماماً، وتنضج.

احضري مقلاة وضعي بها القليل من الزيت النباتي، وضعي بها قطع المشروع، والفلفل الألوان المقطع شرائح، وقلبيهم لمدة خمس دقائق، ومن ثم أضيفي قطع الفراخ، وضعي الملح والفلفل.

بذلك انتِ قد انتهيتِ من حشوة النجرسكو، الآن ستقومين بتحضير صوص البشاميل اللذيذ، وذلك عن طريق إحضار حلة ووضع كيلو الحليب بها، وإحضار وعاء وضعي به خمسة ملاعق دقيق كبيرة، وقومي بتذويبهم في القليل من الماء.

وبعد أن تقومي بإذابتهم وعندما يغلي الحليب تماماً، عليكي إضافة خليط الدقيق بشكل تدريجي إلى أن تحصلين على القوام المناسب للصوص، ومن ثم أضيفي السمن البلدي، والملح والفلفل الأسود.

الآن جاءت لحظة تحضير صينية نجرسكو الدجاج، اخلطي المكرونة بكمية من البشاميل، وضعي نصفها في الصينية، ومن ثم ضعي حشوة الدجاج والمشروم، وبعد ذلك ضعي نصف كمية المكرونة الأخرى وساويها جيداً.

عليكِ أن تقومي بضرب البيضة في القليل من البشاميل، وتغطية وجه الصينية، ومن ثم ضعي الجبنة الموزريلا، وضعيها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة حتى ينضج وجهها، وبذلك قد قمتي بطريقة تحضير نجرسكو الدجاج اللذيذ.

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مكونات النجرسكو بالدجاجكيف تحضرين نجرسكو الدجاج بالخطوات؟