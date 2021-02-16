طريقة عمل البسبوسة في المنزل مثل المحلات وأسرار نجاحها طرية ولذيذة، البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة والتي تلقي إقبال كثير علي معرفة طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك لأنها من أفضل وألذ أنواع الحلويات التي يرغب في تناولها الكثير سواء كبار أو صغار، كما يمكن تحضيرها بحشوات مختلفة مثل البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالكريمة وكل واحدة منها تتميز بالطعم الشهي واللذيذ، وغالباً ما نجد البسبوسة من ضمن قائمة الحلوي التي يتم تقديمها في العديد من المناسبات أو أعياد الميلاد، ولهذا من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكم طريقة عمل البسبوسة الأصلية في المنزل بكل تكاتها وأسرارها وأفضل من المحلات.أفضل طريقة لعمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
ترغب الكثير من السيدات في الحصول علي أفضل طريقة لعمل البسبوسة اللذيذة وأسرار نجاحها حتي تتمكن من تحضيرها بكل سهولة، وذلك حتي تستطيع إسعاد أفراد أسرتها وضمان جودة وصحة الأدوات المستخدمة في إعداد البسبوسة.مكونات عمل البسبوسة في المنزل
- 2 كوب من السميد.
- كوب من السكر.
- 1/2 كوب من الزبادي.
- 1/2 كوب من القشطة.
- كوب من السمن البلدي.
- 1/2 كوب من جوز الهند الناعم.
- 1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2كوب من السكر.
- 2 كوب من الماء.
- عصير ليمون.
- ملعقة من السمن.
- ملعقة من الفانيليا.
- في وعاء عميق ضعي السميد ثم السمن وقلبيهم باليد حتي يتم تغليف كل السميد، وبعد ذلك ضعي السكر والزبادي والقشطة وجوز الهند والبيكنج بودر.
- قومي بتقليب المكونات ببطء دون عجن ثم ادهني الصينية بالقليل من السمن، وبعد ذلك صبي خليط البسبوسة مع توزيعها جيداً ومسح وجهها بكف اليد بعد تبليله بالقليل من الماء.
- اضربي الصينية من أعلي لأسفل حتي تتأكدي من تمام توزيعها، ثم قطعيها حسب الرغبة وندخلها فرن ساخن علي درجة حرارة 180 من أسفل حتي تأخذ الجوانب اللون الذهبي.
- ثم ضعي الصينية أسفل الشواية حتي يحمر الوجه، وفي أثناء دخول البسبوسة في الفرن ضعي في إناء علي النار السكر والماء لتحضير الشربات وعند الغليان ضعي السمن والفانيليا واتركيها لمدة 5 دقائق.
- ضعي الشربات الساخن علي البسبوسة الساخنة فور خروجها من الفرن، ثم تغطي جيداً وتترك حتي تبرد تماماً حتي تتمكني من تقطيعها وتقديمها بكل سهولة وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل البسبوسة في المنزل مثل المحلات وأسرار نجاحها طرية ولذيذة، البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة والتي تلقي إقبال كثير علي معرفة طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك لأنها من أفضل وألذ أنواع الحلويات التي يرغب في تناولها الكثير سواء كبار أو صغار، كما يمكن تحضيرها بحشوات مختلفة مثل البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالكريمة وكل واحدة منها تتميز بالطعم الشهي واللذيذ، وغالباً ما نجد البسبوسة من ضمن قائمة الحلوي التي يتم تقديمها في العديد من المناسبات أو أعياد الميلاد، ولهذا من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكم طريقة عمل البسبوسة الأصلية في المنزل بكل تكاتها وأسرارها وأفضل من المحلات.أفضل طريقة لعمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
ترغب الكثير من السيدات في الحصول علي أفضل طريقة لعمل البسبوسة اللذيذة وأسرار نجاحها حتي تتمكن من تحضيرها بكل سهولة، وذلك حتي تستطيع إسعاد أفراد أسرتها وضمان جودة وصحة الأدوات المستخدمة في إعداد البسبوسة.مكونات عمل البسبوسة في المنزل
- 2 كوب من السميد.
- كوب من السكر.
- 1/2 كوب من الزبادي.
- 1/2 كوب من القشطة.
- كوب من السمن البلدي.
- 1/2 كوب من جوز الهند الناعم.
- 1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2كوب من السكر.
- 2 كوب من الماء.
- عصير ليمون.
- ملعقة من السمن.
- ملعقة من الفانيليا.
- في وعاء عميق ضعي السميد ثم السمن وقلبيهم باليد حتي يتم تغليف كل السميد، وبعد ذلك ضعي السكر والزبادي والقشطة وجوز الهند والبيكنج بودر.
- قومي بتقليب المكونات ببطء دون عجن ثم ادهني الصينية بالقليل من السمن، وبعد ذلك صبي خليط البسبوسة مع توزيعها جيداً ومسح وجهها بكف اليد بعد تبليله بالقليل من الماء.
- اضربي الصينية من أعلي لأسفل حتي تتأكدي من تمام توزيعها، ثم قطعيها حسب الرغبة وندخلها فرن ساخن علي درجة حرارة 180 من أسفل حتي تأخذ الجوانب اللون الذهبي.
- ثم ضعي الصينية أسفل الشواية حتي يحمر الوجه، وفي أثناء دخول البسبوسة في الفرن ضعي في إناء علي النار السكر والماء لتحضير الشربات وعند الغليان ضعي السمن والفانيليا واتركيها لمدة 5 دقائق.
- ضعي الشربات الساخن علي البسبوسة الساخنة فور خروجها من الفرن، ثم تغطي جيداً وتترك حتي تبرد تماماً حتي تتمكني من تقطيعها وتقديمها بكل سهولة وبالهناء والشفاء.
- طريقة عمل الدونتس الصحية اللذيذة بمكونات صحية ومخبوزة في الفرن
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