طريقة عمل اللقيمات السعودي المحشية بالجبنة بطريقة خرافة وشكل مبهر للجميع

اللقيمات السعودي المحشية بالجبنة ومغطاة بالشعرية الباكستانية من أشكال الحلويات السعودية التي تجذب الجميع إليها، بسبب شكلها الجميل الجديد بالإضافة إلى طعمها اللذيذ التحفة، وتتعدد طريقة عمل هذه الحلوة من طريقة إلى أخرى ولكن هذه الطريقة مختلفة عن الجميع، وتحتوي على مكونات في إمكانيات معظم الناس وهي لا تختلف كثيراً عن اللقيمات العادية إلا في طريقة الحشو، وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني سوف نتحدث بالتفصيل عن مكونات اللقيمات السعودي المحشية وطريقة تحضيرها وهذه الطريقة سوف تقومي بعملها دون تردد وسوف لا تجدي أي صعوبة عند القيام بعملها.

مقادير اللقيمات السعودي المحشية

مقادير اللقيمات السعودي المحشية من المقادير السهلة التي لا تحيرك عند الحصول عليها وهي كما يلي:

3 أكواب من الدقيق.

4 ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن.

زيت للقلي.

للتغطية

علبة من الحليب المكثف.

كيس من الشعرية الباكستانية المكسرة قطع صغيرة.

10 مربعات من الجبنة.

كوب من الحليب السائل.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف يتم الآن عرض طريقة تحضير هذه الحلوة الممتازة التي تكون مبهرة للجميع وهي كما يلي:

نحضر إناء ونضع به لبن الزبادي واللبن البودرة والسكر والزيت ونضربهم جيداً بالمضرب إلى أن تتجانس محتويات الخليط. ننخل الدقيق ونخلط به البيكنج بودر والخميرة الفورية ثم نضيفهم بالتدريج إلى الخليط السابق مع وضع الماء أيضاً بالتدريج، ثم نعجنهم جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. ندهن العجينة بقليل من الزيت ثم نغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تخمر. نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ونفردها باليد. نضع كل مكعب من الجبنة داخل كل كرة مفرودة ثم نلفها على شكل كرة ونضعها في الحليب السائل ثم في الشعرية الباكستانية. نقوم بتكرار هذه الخطوة حتى تنتهي كمية العجين. نضع زيت غزير في مقلاة ونتركه حتى يسخن ثم نضع به اللقيمات ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. ثم نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم ونضع عليها الحليب المكثف.