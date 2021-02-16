طريقة عمل المهلبية الرائعة والشهية لست البيت بأحلى طريقة في المنزل

تعد المهلبية من الحلويات الشتوية اللذيذة التى يعشقها الكثيرين من الصغار والكبار، وهى حلوى سهلة وبسيطة ويمكن عملها في وقت قصير جداً، ويتم تناولها في فصل الشتاء لتدفئة الجسم من البرودة الشديدة، ايضاً يتم عملها بمكونات متوفرة وغير مكلفة في المنزل، ويمكن عملها بنكهات كثيرة وهنا سوف نقدم نوعين من نكهات المهلبية لعملها لأطفالك في المنزل بشكل جميل وشهي، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المهلبية في المنزل. مكونات عمل المهلبية باللبن مكونات عمل المهلبية باللبن تتكون مهلبية اللبن من مكونات سهلة لنتعرف عليها وهى كالتالي:- 4 ملاعق كبيرة من النشا.

4 أكواب من الحليب.

كيس من الفانيليا.

رشة من جوز الهند.

رشة من المكسرات.

4 ملاعق كبيرة من السكر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل المهلبية باللبن في المنزل وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونضع به الحليب والفانيليا والنشا والسكر ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نشعل عليه النار ونقلبهم على نار هادئة إلى أن يثقل الخليط. بعد ذلك نضعهم في أطباق صغيرة من الزجاج ونرش عليهم جوز الهند والمكسرات وتقدم ساخنة وبهذا نقدم أحلى حلوى لمشاهدينا. مكونات عمل المهلبية بالمانجو تتكون مهلبية المانجو من مكونات بسيطة جداً وهي كالآتي:- كيلو من اللبن.

4 ملاعق من النشا.

3 أكواب من المانجو.

رشة من المكسرات.

كوب من السكر.

رشة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة عمل المهلبية بالمانجو بصورة رائعة وهى كالتالي:- نحضر إناء ونضع به اللبن وبعض عصير المانجو ونشعل عليه النار ونقلبهم جيداً على نار هادئة مع وضع كوب السكر. نحضر وعاء عميق ونضع به باقي المانجو والنشا ونقلبهم جيداً. نضع النشا على اللبن ونقلبهم جيداً مع الفانيليا، ثم ننزله من على النار ونضعه في أطباق ونضع عليه المكسرات وبهذا يصبح جاهز ونقدمه. بالخطوات.. كيف أعبي نموذج 105 بنك التسليف 1442 الوسوم

تعد المهلبية من الحلويات الشتوية اللذيذة التى يعشقها الكثيرين من الصغار والكبار، وهى حلوى سهلة وبسيطة ويمكن عملها في وقت قصير جداً، ويتم تناولها في فصل الشتاء لتدفئة الجسم من البرودة الشديدة، ايضاً يتم عملها بمكونات متوفرة وغير مكلفة في المنزل، ويمكن عملها بنكهات كثيرة وهنا سوف نقدم نوعين من نكهات المهلبية لعملها لأطفالك في المنزل بشكل جميل وشهي، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المهلبية في المنزل. مكونات عمل المهلبية باللبن مكونات عمل المهلبية باللبن تتكون مهلبية اللبن من مكونات سهلة لنتعرف عليها وهى كالتالي:- 4 ملاعق كبيرة من النشا.

4 أكواب من الحليب.

كيس من الفانيليا.

رشة من جوز الهند.

رشة من المكسرات.

4 ملاعق كبيرة من السكر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل المهلبية باللبن في المنزل وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونضع به الحليب والفانيليا والنشا والسكر ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نشعل عليه النار ونقلبهم على نار هادئة إلى أن يثقل الخليط. بعد ذلك نضعهم في أطباق صغيرة من الزجاج ونرش عليهم جوز الهند والمكسرات وتقدم ساخنة وبهذا نقدم أحلى حلوى لمشاهدينا. مكونات عمل المهلبية بالمانجو تتكون مهلبية المانجو من مكونات بسيطة جداً وهي كالآتي:- كيلو من اللبن.

4 ملاعق من النشا.

3 أكواب من المانجو.

رشة من المكسرات.

كوب من السكر.

رشة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة عمل المهلبية بالمانجو بصورة رائعة وهى كالتالي:- نحضر إناء ونضع به اللبن وبعض عصير المانجو ونشعل عليه النار ونقلبهم جيداً على نار هادئة مع وضع كوب السكر. نحضر وعاء عميق ونضع به باقي المانجو والنشا ونقلبهم جيداً. نضع النشا على اللبن ونقلبهم جيداً مع الفانيليا، ثم ننزله من على النار ونضعه في أطباق ونضع عليه المكسرات وبهذا يصبح جاهز ونقدمه. بالخطوات.. كيف أعبي نموذج 105 بنك التسليف 1442

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