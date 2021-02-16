طريقة عمل كفتة الفلاح بدون لحم فيلاه كوفتيسي التركية الأصلية

طريقة عمل كفتة الفلاح من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربة كل منزل، من أكثر الوجبات التي يحبها الكبار والصغار هي فيلاه كوفتيسي أو كفتة البرغل التركية الشهيرة، والتي تتميز بمذاقها الشهي وترغب الأمهات في معرفة طريقة إعدادها من المطبخ التركي الأصلي، فهي مفيدة ومختلفة ويحبها الأطفال خاصة من لا يشتهون تناول اللحم، ونقدم لكم طريقة تحضيرها التي تتم فقط في غضون نصف ساعة فهي سهلة التحضير.

مقدار كوب كبير من البرغل.

كوب كبير ماء ساخن.

حبة صغيرة من البطاطس.

بيضة كبيرة.

ملعقة طحين منخول كبيرة الحجم.

قليل من الملح حسب الرغبة.

فلفل أسود مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

شطة حسب الرغبة.

مكونات الصلصة “كوب من الماء و ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة و أربع ملاعق زيت نباتي، توم مفروم بمقدار فصين كبيرين، وقليل من البقدونس المفروم للتزيين “.

نقوم بوضع البرغل في وعاء ونضع فوقه كوب الماء الساخن ونتركه منقوع. يتم تقطيع البطاطس مكعبات صغيرة. نقوم بسلق البطاطس وبعدها نصفيها ونضيفها على البرغل المنقوع. نضيف كل من البيضة والملح والتوابل للبرغل ونستمر في التقليب. نضع الدقيق على المكون السابق ونستمر في التقليب جيدا حتى نحصل على عجينة. نشكل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم ونضعها في ماء ساخن على النار حتى تصل لمرحلة النضج ونقوم بنزعها من الماء وتصفيتها. نحضر الصلصة بأن نضع الثوم على النار ونضع عليه الصلصة الطازجة ونقلب جيدا ونضيف باقي المكونات. نترك الصلصة على النار حتى يتم طهيها جيدا ومن ثم ننزعها من النار ونضيفها على كرات الكفتة.

كفتة الفلاحطريقة عمل كفتة الفلاح

تعد طريقة عمل كفتة الفلاح من أكثر الوصفات الإقتصادية الموفرة اللذيذة، وتصلح كوجبة غذاء أو وجبة عشاء شهية.