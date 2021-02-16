طريقة عمل الكباب المشوي بخلطة سرية لذيذة على الفحم بالمنزل

يعتبر الكباب المشوي ، من الأطعمة الشهيرة في العالم نظراً لما يحتويه من مذاق طيب ورائحة جميلة ونكهة لا مثيل لها، ولا يزال طبق الكباب هو الطبق المفضل لدى الكثيرين من عشاق اللحوم، وهو من الأطعمة الفاخرة التي تقدم دائماً في العزمات والمناسبات، ويحتوي الكباب على فوائد عديدة فهو مصدر هام للبروتينات التي تعطي المعدة الشعور بالشبع طول اليوم، وإذا تم شوي الكباب على الفحم يساعد على التخلص من الدهون الزائدة لأن نسبة الدهون في اللحوم المشوية تكون أخف من اللحوم المطبوخة، ويوجد للكباب أنواع عديدة ومنها الكباب المشوي على الفحم، وكباب الحلة، وكباب الميرو السعودي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكباب المشوي بخلطة سرية بالمنزل. مكونات الكباب المشوي مكونات الكباب المشوي يوجد للكباب مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كيلو من اللحم المقطع مكعبات. بصلة كبيرة. عصير ليمون. نصف ملعقة من الزنجبيل. ملعقة من بهارات اللحمة. بصل بودرة. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من الثوم البودرة. حبة واحدة من الطماطم. فلفل أخضر ألوان. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الكباب المشوي على الفحم في المنزل بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نقوم بإحضار طبق كبير، ثم نضع الثوم البودرة، وعصير الليمون، وعصير البصل، وبهارات اللحمة، والزنجبيل، وربع كوب من الماء، والملح، والفلفل، ثم نضيف مكعبات اللحمة ونتركها في التتبيله لمدة ليلة كاملة في الثلاجة.

نقوم بإحضار الشواية ونضع بها كمية كبيرة من الفحم المشتعل جيداً.

نقوم بتقطيع الطماطم والفلفل والبصل إلى مكعبات صغيرة الحجم.

نقوم بإخراج الخليط من الثلاجة، ثم نحضر الأسياخ للشوي، ثم نضع قطعة من اللحمة وقطع من الطماطم وقطعة من البصل وقطعة من الفلفل، ثم قطعة من اللحم, ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كل مكعبات اللحمة.

نقوم برص الأسياخ على الشواية ونقلبهم من حين لأخر حتى يتحمر الكباب وينضج جيداً.

بعد أن يتم النضج نقدمه ساخن، بجوار سلطة الطحينة، والأرز، والسلطة الخضراء، وبالهناء والشفاء. طريقة عمل الكباب المشوي باللحمة المفرومة سوف نتعرف على طريقة عمل الكباب باللحمة المفرومة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار كيلو من اللحم المفروم، وملعقتين من البقدونس المفروم، وملعقتين من الكزبرة المفرومة، وبصلة مفرومة، وملعقة من الثوم المفروم، وملح وفلفل، وملعقة من بهارات اللحم المشوي، ثم نعجن كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متماسكة. نقوم بتشكيل اللحمة المفرومة على الأسياخ، ونرشها بقليل من الزيت حتى تنتهي الكمية. نضع الأسياخ على الفحم الملتهب، ونقلب من حين لأخر حتى ينضج. بنك الرياض تمويل السيارات | وأجدد العروض التمويلية للسيارات الوسوم

يعتبر الكباب المشوي ، من الأطعمة الشهيرة في العالم نظراً لما يحتويه من مذاق طيب ورائحة جميلة ونكهة لا مثيل لها، ولا يزال طبق الكباب هو الطبق المفضل لدى الكثيرين من عشاق اللحوم، وهو من الأطعمة الفاخرة التي تقدم دائماً في العزمات والمناسبات، ويحتوي الكباب على فوائد عديدة فهو مصدر هام للبروتينات التي تعطي المعدة الشعور بالشبع طول اليوم، وإذا تم شوي الكباب على الفحم يساعد على التخلص من الدهون الزائدة لأن نسبة الدهون في اللحوم المشوية تكون أخف من اللحوم المطبوخة، ويوجد للكباب أنواع عديدة ومنها الكباب المشوي على الفحم، وكباب الحلة، وكباب الميرو السعودي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكباب المشوي بخلطة سرية بالمنزل. مكونات الكباب المشوي مكونات الكباب المشوي يوجد للكباب مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كيلو من اللحم المقطع مكعبات. بصلة كبيرة. عصير ليمون. نصف ملعقة من الزنجبيل. ملعقة من بهارات اللحمة. بصل بودرة. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من الثوم البودرة. حبة واحدة من الطماطم. فلفل أخضر ألوان. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الكباب المشوي على الفحم في المنزل بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نقوم بإحضار طبق كبير، ثم نضع الثوم البودرة، وعصير الليمون، وعصير البصل، وبهارات اللحمة، والزنجبيل، وربع كوب من الماء، والملح، والفلفل، ثم نضيف مكعبات اللحمة ونتركها في التتبيله لمدة ليلة كاملة في الثلاجة.

نقوم بإحضار الشواية ونضع بها كمية كبيرة من الفحم المشتعل جيداً.

نقوم بتقطيع الطماطم والفلفل والبصل إلى مكعبات صغيرة الحجم.

نقوم بإخراج الخليط من الثلاجة، ثم نحضر الأسياخ للشوي، ثم نضع قطعة من اللحمة وقطع من الطماطم وقطعة من البصل وقطعة من الفلفل، ثم قطعة من اللحم, ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كل مكعبات اللحمة.

نقوم برص الأسياخ على الشواية ونقلبهم من حين لأخر حتى يتحمر الكباب وينضج جيداً.

بعد أن يتم النضج نقدمه ساخن، بجوار سلطة الطحينة، والأرز، والسلطة الخضراء، وبالهناء والشفاء. طريقة عمل الكباب المشوي باللحمة المفرومة سوف نتعرف على طريقة عمل الكباب باللحمة المفرومة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار كيلو من اللحم المفروم، وملعقتين من البقدونس المفروم، وملعقتين من الكزبرة المفرومة، وبصلة مفرومة، وملعقة من الثوم المفروم، وملح وفلفل، وملعقة من بهارات اللحم المشوي، ثم نعجن كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متماسكة. نقوم بتشكيل اللحمة المفرومة على الأسياخ، ونرشها بقليل من الزيت حتى تنتهي الكمية. نضع الأسياخ على الفحم الملتهب، ونقلب من حين لأخر حتى ينضج. بنك الرياض تمويل السيارات | وأجدد العروض التمويلية للسيارات

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