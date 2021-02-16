طريقة تجهيز أحلى محشي الكرنب أفضل أكلة تجلب الدفئ في برد الشتاء

بالطبع لا يوجد أحد لا يعشق محشي الكرنب وخاصةً تناوله في فصل الشتاء، حيث أنه يتم تناوله ساخناً، مما يسبب الدفئ في الشتاء، وليس في الشتاء فقط، بل يحب أن يتناوله الكبار والصغار في جميع الأوقات، وهو يعد من أكثر أنواع المحاشي المُحببة لدى الكثيرين، لذا سنقدم لكم طريقة تجهيز محشي الكرنب بالتكات الأصلية للجدود والجدات، وكيفية عمل خلطة المحشي الرائعة التي لا يعرفها أحد، حتى تحصلين على طعم لذيذ للمحشي، وسنقدم لكم طريقة تسويته الصحيحة لأنها عامل رئيسي في نجاح المحشي.

طريقة تجهيز محشي الكرنب

من الممكن أن نقوم باستعمال خلطة محشي الكرنب التي سنقوم بتقديمها أدناه في أي نوع من أنواع المحشي الأخرى، مثل محشي الباذنجان والكوسة والفلفل ومحشي ورق العنب أو محشي البطاطس، والآن سنقدم لكم المكونات المطلوبة.

كرنب متوسطة الحجم.

أربعة أكواب أرز.

نصف كيلو من الطماطم.

بصلة كبيرة الحجم.

بقدونس.

شبت.

كزبرة.

ملح.

فلفل.

كمون.

بهارات.

زيت نباتي.

شوربة دجاج أو شوربة بط دسمة.

مكونات محشي الكرنبطريقة سلق الكرنب

تعجز الكثير من السيدات عن سلق الكرنب ولكنه سهلاً للغاية، وسنقدم لكم أكثر من طريقة من الممكن أن تساعدك على سلق الكرنب وتقطيع أوراقه بطريقة صحيحة، وقبل أن نعرض لكي الطرق، احضري حلة كبيرة وضعي بها الماء وملعقتين من الكمون، ومن أبرز الطرق وأسهلها.

من الطرق التقليدية والمتعارف عليها أن تقومي بنزع أوراق الكرنب من بعضها البعض، وتضعي ورقتين في الماء المغلي لمدة نصف دقيقة، وهكذا. وهناك طريقة أخرى، وهي وضع الكرنبة كاملة في الحلة لمدة دقيقتين، ومن ثم إخراجها، وتقطيعها عندما تبرد. وهناك طريقة مختلفة، وهي تقطيع الكرنبة على هيئة أربعة أجزاء، وسلق كل ربع من الكرنب على حدة.

ضرب الطماطم في الخلاط، وتصفيتها، ووضع في حلة، وتقطيع البصلة عليها قطع صغيرة، ووضع كمية من الزيت النباتي قليلة. اتركي الصلصة على نار هادئة، حتى تنضج تماما، وتطرد الزيت أعلاها. قومي بغسل الأرز ووضعه على الصلصلة بعد أن تقومين برفعها من على النار. عليكِ الآن أن تقومي بتقطيع البقدونس والشبت والكزبرة، ووضعهم على الأرز، ووضع الكمون والملح والفلفل والبهارات. قومي الآن بلف المحشي ووضعه في الحلة، وأضيفي الشوربة حتى نهاية المحشي، حتى تمام الغليان، ثم قومي بتهدئة النار تماماً حتى ينضج.

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طريقة عمل خلطة المحشي