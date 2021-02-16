طريقة عمل دجاج سبايسي مقرمش مثل المطاعم بطعم لذيذ وتحفة لحبايبنا الحلوين

دجاج سبايسي من أسهل الأكلات السريعة التي يفضلها كثير من الفتيات والنساء والأطفال وكذلك الرجال، يلجأ إليه الكثير لسهولة تحضيره وطعمه الممتع لذلك نجد إقبال كبير على المطاعم لتناول هذه الوجبة اللذيذة، وتبحث جميع الأمهات للقيام بعمله لأطفالها في المنزل بطريقة طبق الأصل للمطاعم وذلك لتوفير الأموال التي يتم إهدارها باستمرار على الأكلات الخارجية الغير مضمون نظافتها، حيث يتم إعداده بعدة طرق مختلفة فمنه الحار وغير الحار ولكن بطعم شيق ولذيذ لا يمل أحد من تناوله، واليوم سوف نتحدث في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير دجاج سبايسي ومكوناته البسيطة.

مكونات دجاج سبايسي

يتكون دجاج سبايسي من عدة مكونات أساسها الدجاج ثم المكونات الأخرى البسيطة المتوفرة في أي منزل وهي كما يلي:

500 جرام من الدجاج البانية.

5 فصوص من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

فلفل أخضر مقطع.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الليمون.

القليل من البهارات الهندية.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقوم بتقديم طريقة عمل سهلة وبسيطة لعمل أفضل أنواع الدجاج السريعة المقرمشة وهذه الطريقة كما يلي:

نقوم بوضع الزبادي والكمون المطحون والفلفل الأحمر والكزبرة المطحونة في إناء ونخلطهم جيداً. ثم نقوم بإضافة الفلفل الأخضر المقطع والليمون والثوم المفروم والملح والفلفل الأحمر والدقيق والبهارات الهندية. نخلط جميع المكونات معاً ثم نضع بها شرائح الدجاج ونتركها في التتبيلة لمدة نصف ساعة أو أكثر إذا لم تكوني مستعجلة أو يمكن القلي على طول. نسخن الزيت جيداً في المقلاة ثم نضع به الدجاج ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرجه بعد ذلك ونضعه في طبق التقديم بجانبه الكاتشب وسلطة الطحينة ويتم تناوله بألف هنا وشفا.