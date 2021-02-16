دهنة واحدة منه سحر في توريد وأحمرار الشفايف والخدود يدوم لساعات مورد طبيعي

الشفايف المتشققه أو البشرة الباهته من أكثر الأشياء التي تسبب ازعاج كبير لجميع النساء لذلك يقوم بالبحث بصفة مستمرة عن طريقه للقضاء على هذه المشكلة في اسرع وقت، ولذلك عزيزاتي لا تبحثي كثيرا لان الوصفة الطبيعية التي سوف نتحدث عنها سوف تجعل الشفايف طبيعية، باللون الوردي الرائع وتخلصك من تشققات البشره كل ماعليك هو أن تقومي باستخدام هذه الوصفة أكثر من المره لكي تحصلي على النتائج المتميزة من تفتيح البشرة الداكنة.

العوامل البيئية والعوامل الوراثية، هي التي تجعل البشرة دائما جافة خالية من الكولاجين الطبيعي التي يتواجد فيها لذلك عزيزتي يمكنك أيضا أن تقومي باستخدام بعض الوصفات الطبيعية وبالخصوص، وصفة البابايا والفراولة في ايه وصفه تجعل البشرة ناعمة ووردية، وتخلصنا من الجفاف الناتج من عدة عوامل مختلفة كما أن البابايا معروف عنها أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات كما تخلصنا ايضا من الجلد الميت التي تتواجد في البشرة عند استخدام الفراولة نحصل على بشرة ناعمة.

فراولة

عصير البابايا.

عسل نحل.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بوضع عصير الفراولة مع عصير البابايا في الخلاط الكهربائي.

ثم يمكنك ايضا ان تقومى باضافة العسل الطبيعي.

اتركي هذا الماسك على البشرة عشرون دقيقة.

ثم قومي بازاله هذا الماسك باستخدام قطن

تناول الخضروات والفواكه بشكل مستمر يساعد على نضارة البشرة وتنظيفها.

ويجعل أيضا البشرة نظيفه دائما نق م بتفتحها لأن حاصل على العديد من الفيتامينات والبروتينات.

تطبيق ماسك البابايا أو تناول فاكهة البابايا لأنها تساعد على القضاء للجلد الميت التي تتواجد في البشرة.

نحصل على النظارة التي تحتاجها.

يفضل تجنب بشكل مستمر التواجد في أشعة الشمس الفوق بنفسجية على استخدام واقي الشمس.

لأنه يعمل على حماية البشرة من الاسمرار التي تحدث عليه وبالاخص فى فصل الصيف.

يقضي ايضا على الجفاف الذي يتواجد في البشرة ويقضي على البشرة الفوق بنفسجية.