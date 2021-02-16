كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي سر صالونات التجميل لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والترهلات

كريم لبان الدكر مشكله اسمرار البشرة، والمناطق الداكنة التي تتواجد في الجسم من المشاكل العميقة والكبيرة والتي يجب أن نتخطاها باستخدام بعض الخلطات الطبيعية والوصفات الجذاب الهائلة والتي تعمل أيضا على الحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد والترهلات التى تتواجد فى البشرة، ولابد من أن نقوم باستخدام بعض الطرق المؤقته من المستحضرات التجميل وغيرها التي تغذي البشرة و تسبب ضرر كبير لديها لذلك عزيزتي هذه الوصفة، التي سوف نتحدث عنها سوف تغنيك عن استخدام جميع مستحضرات التجميل بأنواعها.

كريم لبان الدكر

لبان الذكر يعتبر من افضل انواع الكريمات للبشرة التي يجب أن نقوم باستخدامها لحماية البشرة والتخلص من الترهلات التي تتواجد فيها والهالات السوداء، لءا عزيزتي القارئة إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة فاتحة من لبان الذكر تابعي مع الوصفة.

لبان الذكر ساعدنا على تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة التي تتواجد فيها نحصل على تفتيح البشرة، من خلال اتباع كريم لبان الدكر .

وصفة لبان الذكر وتعالج الاسمرار التي تتواجد في البشرة

يخلصنا ايضا من الاسمرار التي يتواجد فيها البشرة لدى فوائد عديدة في توحيد لون البشرة.

ينظف الجروح التى تتواجد فى البشرة.

إذا كنتى عزيزتي تريد الحفاظ على بشرتك والبياض الناصع التي تحتاج يمكنك أيضا أن تقومي باستخدام كريم لبان الذكر فهو يقضي على التلف التي يتوجد في البشرة ويعمل ايضا على التخلص من التشققات التى تتواجد فى اليدين.

المكونات:-

زيت الترمس نقي.

زيت الورد.

لبان الذكر.

قرفة مطحونة.

الطريقة:-

نخلط جميع المكونات ولكن يفضل أيضا أن نقوم بنقع لبان الذكر في وعاء به كمية بسيطة من المياه.

ونقوم بإضافة الترمس المطحون وزيت الورد القرفة المطحونة.

نحرك هذه المكونات جيدا.

ثم نبدا بوضع على البشرة للحصول على بشرة أفتح.

يفضل أن نترك هذا الكريم الهائل 10 دقائق.

هذا الماسك إذا قمت باستخدام اكثر من مره خلال الشهر سوف تحصلي على نتائج متميزة من تفتيح البشرة الداكنة والتخلص من الانتفاخات والبقع الداكنة التي تواجه تحت العين