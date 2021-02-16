أسرار صبغ الشعر باللون الاسود لتغطية الشيب والتخلص من الشعر الابيض 

أسرار صبغ الشعر باللون الاسود الصبغة لتغيير لون الشعر إذا كان للأسود أو اللون الآخر يعتبر تغيير يبحث عنه العديد من النساء، وإذا كان ايضا ظهور الشيب المبكر والشعر الأبيض، ويعتبر هذا حاجز كبير يبحث عنه العديد من الأشخاص للقضاء عليه يوجد بعض الاشخاص منهم يقوم ببعض الأساليب والطرق الغير صحية مثل الصبغة الكيميائية والصبغه الغير طبيعية والبعض الآخر يقوم باتباع الوصفات الطبيعيه في الحصول على الشعر الاسود الداكن التخلص من الشيب ويعتبر هذا من أفضل الطرق التي تجعل الشعر جذاب ورائع وهذا التي نتحدث عنه من خلال مقالنا هذا.

أسرار صبغ الشعر باللون الاسود

في بداية الأمر إذا كنت ترغبين في الحصول على الشعر الأسود الداكن ولكن يفضل ايضا ان نعلم ان وجود الشعر الأبيض قد يختلف من شخص لاخر باختلاف العوامل الخارجية وبعض الأمراض من العوامل الوراثية والتوتر الدائم وظهور بعض المشاكل الصحية كل هذا القدر يجعل الشعر لونه ابيض ولكن سوف نقضي على هذا الشعر باستخدام وصفة طبيعية تعمل على وجود الشعر الأسود الناعم بالإضافة إلى ذلك يمكننا أيضا أن نحصل على شعر كثيف وطويل.

زيت القرفة يعتبر من الزيوت الطبيعية التي تساعد على حماية الشعر من عيني من حدوث التلف كما أنها تعمل أيضا على القضاء على تكسير بصيلات الشعر كما أن هذا الزيت يعمل على القضاء للشعر الابيض، وسوف نحصل على شعر أسود داكن عند استخدامنا لهذا الزيت المتميز الرائع.

يساعد زيت القرفة للحصول على الشعر الاسود الداكن يقضي على التكسير التي تتواجد في الشعر.

يعمل على نمو الشعر في وقت قياسي وقليل جدا.

يحتوي هذا الزيت على العديد من المعادن المتعددة والفيتامينات التي تساعد على تكثيف الشعر .

والحفاظ على درجة الأسود الموجودة به.

كمية بسيطة من الحناء.

ربع كوب من زيت القرفة.

يخلط المكونات من زيت القرفة والحناء في وعاء زجاجي.

ونبدأ لوضعه على الشعر ولكن يفضل الاول أن نقوم بتقسيمه إلى اربع اقسام.

ونقوم بوضع الحناء في جميع اماكن الشعر.

ثم نبدأ بارتداء كيس من البلاستيك.

كما يمكنك الانتظار لمدة ساعة على الأقل وفي هذا الوقت يمكنك عزيزتي أن تقومي بغسل الشعر جيدا.

لكي تتمكني من الحصول على اللون الأسود الداكن.