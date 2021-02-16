ادهنى هذا الكريم السحري قبل النوم ولن تحتاجي لوضع مكياج فى الصباح توريد و تبييض وشد البشرة 

عزيزتي القارئة هل تنظر إلى المرأة الخاصة بك، وتشعر بالإحباط عند ظهور بشرة مجهدة وغير نضرة، وتقوم يا ايضا باستخدام العادات الخاطئه بشكل يومي من مستحضرات التجميل هي تسبب أيضا ضرر كبير للبشرة، ولكن عند استخدامنا للوصفات الطبيعية، سوف نستعيد شباب البشرة مرة ثانية وان نتخلص أيضا من العادات السيئة التي نستخدمها إذا كانت من مستحضرات التجميل أو من عدم العناية بالبشرة، لأن الإجهاد دائما يعمل عدم ظهور بشرة داكنة غير طبيعية ولكن من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على ماسك فعال ومميز للبشرة ونعلم ايضا مميزات هذا الماسك

الجزر والعسل والبيض من ضمن المصادر الطبيعية التي نقوم بتناولها فهي غنية بالعديد من المعادن منها معدن المغنيسيوم ومعنى من معدن البوتاسيوم التي يعتبر مفيدين جدا للبشرة، ويخلصوا البشرة من الجفاف التي يحتوي عليها بالإضافة إلى ذلك يعمل ايضا على التهاب البشرة كما أنه يعمل أيضا على ترطيب البشرة ويقضي على الجراثيم التي تتواجد فيها.

ملعقة من الجزر المبشور ملعقتين عسل طبيعي وملعقتين زيت زيت جوز الهند..

بيضة واحدة

يجب أن تقومي عزيزتي يسلق الجزر جيدا.

ثم نبدا بوضع عسل النحل وزيت جوز الهند والبيضاء كل هذا في وعاء عميق ونضع باضافته على البشرة ويفضل ايضا أن نقوم بتحريك هذا الماسك من على البشرة بحركة دائرية.

كما يمكنك عزيزتي أن تقومي بوضع هذا الماسك أيضا على اليدين والرقبة وجميع الاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم.

ثم نقوم بتكرار هذه الوصفة اكثر من مره لكي نحصل على نتائج البشرة الناعمة الفاتحة الورديه الاكثر جمالا واشراقا

فوائد الماسك

ماسك الجزر والعسل والبيض مفيد جدا يعمل على تنعيم البشرة والتخلص من التجاعيد التي تتواجد تحت العين.

كما يعمل أيضا على الوقاية من تجاعيد البشرة التي تتواجد عند كبار السن.

و التخلص من الخطوط البيضاء التي تتواجد في الجسم.

يقضي أيضا إن هذا الماسك على حب الشباب والندبات التي تتواجد في البشرة.